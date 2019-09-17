Gündem Teknofest zamanı
İSTANBUL

Teknofest zamanı

Teknofest İstanbul bugün kapılarını açıyor. 17-22 Eylül’de Atatürk Havalimanı’ndaki festivalde ziyaretçiler teknolojik yarışmaların yanı sıra yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Bayraktar’ın geliştirdiği uçan araba “Cezeri” de görücüye çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk yıldızları
Türk yıldızları

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) bugün başlıyor. Festival, 22 Eylül’e kadar Atatürk Havalimanı’nda devam edecek.

Türk yıldızları

EĞLENCELİ ATÖLYELER

Festival kapsamında düzenlenen yarışmaların ödül törenleri olacak. Dereceye girenlere bu yıl toplamda 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak. Festivalde Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek. estivalde, “Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri”, “Roketimi Tasarlıyorum”, “Desenli Kanatlar”, “Havacılık ve Uzay”, “Nanoteknoloji”, “Enerji Teknolojileri”, “Elektronik Programlama”, “Robotik Kodlama”, “Mobil Uygulama ve Programlama” konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

İHA’LAR UÇUŞTA

World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak. Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi’nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 17-19 Eylül’de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürünlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.

UÇAN ARABA BURADA

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5’inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak’ın birebir modelini Türkiye’de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’ni sergileyecek. Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba’yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak. BMC’nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.

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Mobil oyun ‘Atak’

  • Atak mobil oyunu tanıtım afişi
  • Türkiye’nin kendi sınıfındaki en etkin taarruz helikopteri Atak için mobil oyun geliştirildi. Daha önce Anka için mobil aksiyon oyunu “Operasyon Anka”yı geliştiren ve 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’yla eş zamanlı yayımlayan TUSAŞ, TEKNOFEST’te yeni bir oyunla teknoloji ve oyun tutkunlarının karşısına çıkacak. Atak helikopteri için geliştirilen “Operasyon Atak”, festivaldeki tanıtımın ardından Google Play ve App Store’da erişime açılacak.

Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında
OYNAT 00:00
Rus uçağı Su-35 İstanbul semalarında
Teknofest kapsamında Türkiye'ye gelen Rus yapımı Su-35 savaş uçağı, İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride Su-35 pilotu, uçağın tüm hünerlerini sergiledi.
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