​Teknoloji çağında darbe yapmak mı?

Telefondan çekilen görüntüleri basın kuruluşları ile paylaşma olarak da bilinen ‘vatandaş gazeteciliği’ sosyal medya sayesinde boyut değiştirdi. Uzun zamandır hayatımızda olan ve bilerek veya bilmeden yaptığımız vatandaş gazeteciliği, özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasının en önemli sembollerinden biri oldu.

GÖRÜNTÜLER MİLYONLARA ULAŞTI

Darbeye karşı duran yüzbinlerce kişi, gece boyu yaşananları gerek yakınlarıyla paylaşarak gerekse sosyal medya hesabından yayınlayarak toplumsal bilincin oluşması sağlandı. Türkiye’nin 81 ilinde ne olduğunu anlamakta zorlanan ve hatta yalan yanlış haberlere inat o gece yaşananlar tüm gerçekliği için milyonlarca vatandaşa ulaştı. Yapılan naklen yayınlar ve paylaşımlar binlercesinin daha sokağa dökülmesini sağladı.

PAYLAŞIMLAR DÜNYAYA ULAŞTI

Halkın 15 Temmuz gecesi gösterdiği direniş darbecileri geri püskürtürken halkın mücadelesini de kuvvetlendirdi. Sokakta üzerine ateş açılanlar, üzerine tank sürülenler, uçakların bombaları altında darbeye direnenler ve onlarcasının görüntüleri vatandaş gazeteciliği sayesinde tüm dünyaya ulaştı. TRT’nin işgal edilmeye çalışıldığı, tüm medya kurumlarının hedefte olduğu bir ortamda vatandaş gazeteciliği, 15 Temmuz gecesinden, 16 Temmuz sabahına kadar tüm yaşananları tüm çıplaklığı ile yorumsuz, sansürsüz ve anında paylaşımlar çok önemli bir misyonu yerine getirdi.

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O FOTOĞRAFLAR KAYITLARA GEÇTİ

Vatandaşın çektiği görüntüler sayesinde, milyonlarca insanın bugün bile hatırladığı binlerce dakikalık bir arşiv oluştu. Bu yayınlarla Türkiye’deki hemen her hanede 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin bir arşiv var. Bu, aynı zamanda toplumsal hafızamızın gelişmesine ve yıllar sonra bile aynı hislerle hatırlayacağımız bir arşivin oluşmasına neden oldu. Vatandaşların paylaşımları aynı zamanda teknoloji yani internet çağında darbe kalkışmasının artık mümkün olmadığını da kanıtlamış oldu. Herkesin elinde bir telefon ve internet bağlantısı olduğu sürece halkın bir bütün olarak gelişmelerden haberdar olup örgütlenmesi ve darbelere karşı durması mümkün.

Milli birlik ve beraberliği perçinledi

Bugünden 15 Temmuz’u okuyunca halkın kahramanca direnişi yanında korkusuzca çektiği görüntüler sayesinde darbe girişiminin seyri değişti. Evlerinin balkonlarından, sokaktan, köprü üzerinden bir askeri tesisinin yakınından çekilen görüntüler o gecenin toplumsal hafızasını güçlendirirken, milli birlik ve beraberliğimizi perçinledi. Zira izlediğimiz kareler, ülkenin nasıl bir tehdit altında olduğunu şüphe götürmeyecek ölçüde gözler önüne serdi.

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Güvenlik güçleri bu yayınlar sayesinde darbecilere müdahale etti

Teknolojinin giderek önem kazandığı bir ortamda herkesin elindeki telefonlarla yaptığı yayınlar, paylaştığı fotoğraflar sayesinde darbecilerle mücadele eden güvenlik güçlerinin işlerin de kolaylaştı. İstanbul ve Ankara dışında Türkiye’nin hangi bölgesinde nasıl bir kalkışma eylemi varsa bu yayınlar sayesinde tespit edilip müdahale edildi.