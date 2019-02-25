Teknolojik üretimle özgürlük garanti

Sultanbeyli Belediyesi’nin İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiği Bilim ve Teknoloji Merkezi, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle gençlerin hizmetine sunuldu. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, “Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır. Savunma sanayinde her şeyi dışarıdan alıyorduk. Yerli ve milli teknoloji oranı yüzde 20’ydi, ama şu anda yüzde 65’e çıktı. Gemilerimizi, helikopterlerimizi, tanklarımızı hatta füzelerimizi dahi kendimiz yapar hale geldik. Daha da iyi olacak” dedi.

Hüseyin Keskin

ANADOLU LİSESİ UÇACAK

Yıldırım, Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde uzay ünitesinden matematiğe, fizik, mekanik ünitelere kadar 42 bilim ünitesi bulunduğunu, robotik kodlama eğitimi olacağını ve robotlar tasarlanacağını dile getirerek, merkezin hemen yanında Sultanbeyli Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de uygulama okulu seçildiğini kaydetti.

Okulda robotik kodlama laboratuvarı, mobil yazılım ve aplikasyon geliştirme laboratuvarları kurulacağını belirten Yıldırım, öğrencilerin teknolojiyle ilgili fuarlara gönderileceğini vurguladı.

‘MİLLİ VE YERLİ TEKNOLOJİ ZAMANI’

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, adaylığının açıklanmasının ardından bir vizyon ortaya koyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“İstanbul geleceğine, vizyonuna ‘İstanbul geleceğimiz 4.0’ diyorum. İstanbul 4.0 deyince gençler bunun ne anlama geldiğini çok iyi bilir. İstanbul 4.0 demek, bilimle, teknolojiyle akıllı şehir olarak İstanbul’u geleceğe taşımak demek. Artık zaman milli ve yerli teknolojileri daha çok kullanma zamanıdır.”

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‘TEKNOLOJİ ÜRETMEK ZORUNDAYIZ’

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaptığı konuşmada, globalleşen dünyada gerçek anlamda bağımsızlığın en temel şartının teknolojiyi üreten, geliştiren ve ihraç eden bir ülke konumunda yer almak olduğunu ifade etti. “Teknoloji konusunda sadece tüketici boyutta kaldığımız sürece ne yazık ki bağımsızlıktan bahsedemeyiz” diyen Başkan Keskin, “Dünyada yaşanan gelişmelere baktığımızda teknolojide mesafe kaydedemeyen ülkeler özgürlüğünü garanti altına almamış demektir. Devletimizle birlikte teknolojinin tüm alanlarına yatırım yaparak tüketici toplumundan üretici toplumuna geçmek artık elzem bir hal almıştır” şeklinde konuştu.

‘HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN’

Bilimde, kültürde ve sanatta ileri bir düzeye gelmenin tek yolunun çok çalışmak olduğunu dile getiren Başkan Keskin, Çalışmak ise hayal kurmakla başlar. Ecdadımız asırlar boyunca bir medeniyeti oluştururken hep daha fazlasını ve hep daha ilerisini hayal etmiştir. “Kızıl Elma” diye bahsettiğimiz ufkun ötesi işte aslında budur. Biz gençlerimize hep hayallerinin peşinden gitmesini söylüyoruz. Hayallerinizin peşinden koşarken ya da gece gündüz çalışırken büyük zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Hayal kırıklıkları da yaşayabilirsiniz ama asla yılmadan yola devam etmelisiniz. Bizim inancımızda ümitsizliğe asla yer yoktur. Yüreğinizdeki iman asla bitmeyecek olan en büyük bakiyenizdir” ifadelerini kullandı. Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ilgili de bilgiler veren Başkan Keskin, “Bilim ve teknoloji merkezimizde 42 bilim ünitesi, maker atölyesi, uygulama okulu teknoloji eğitimi, bilim ve teknoloji gezileri yer alacak” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır’ın konuşmalarının ardından katılımcılar açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra katılımcılar bilim ve teknoloji merkezinde incelemelerde bulundu.