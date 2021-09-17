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İSTANBUL

Teknopark İstanbul  girişimcileri bekliyor

Teknopark İstanbul, yeni projesiyle yeşil dönüşüm fikri olan girişimcileri beklediğini açıkladı. Genel Müdür Bilal Topçu, “Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerinde planladığı şekilde ilerleyebilmesi, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için girişim fikri olan gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Teknopark İstanbul​ girişimcileri bekliyor
Fotoğraf: Arşiv

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation, “TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı” kapsamında uygulayıcı kuruluş yürüttüğü BİGGCube Incubation Programı çerçevesinde açılan BİGG Yeşil Büyüme isimli yeni çağrısıyla yeşil dönüşüm fikri olan girişimcilere odaklanıyor. Teknopark’tan yapılan açıklamaya göre, programa üniversitelerin herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ve mezunlar 1 Kasım’a kadar başvurabiliyor. 200 bin TL’lik hibenin verileceği programdan, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamış girişimciler yararlanabilecek.

Bilal Topçu
Bilal Topçu

HEDEFLERİMİZE ODAKLANDIK

  • yeşil dönüşüm hedeflerinin yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program’da da geniş şekilde yer aldığını belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “İklim kriziyle mücadele ettiğimiz bu kritik dönemde ülkelerin sürdürülebilir bir kalkınma yaşayabilmeleri için yeşil teknolojilerle desteklenen yeni ekonomi modellerinin uygulanması artık bir zorunluluk. Nitekim Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi çalışmalara uyumun da ülkelerin yeşil ekonomi çalışmalarıyla mümkün hale geleceği biliniyor. Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerinde planladığı şekilde ilerleyebilmesi, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için girişim fikri olan gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PATENT DESTEĞİ VERİLECEK

Faaliyete geçtiği günden bu yana girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten, girişimcilere sağladığı altyapı ve sunduğu destekler kapsamında Türkiye’nin en nitelikli kuluçka merkezlerinden biri olan Cube Incubation, BİGG Yeşil Büyüme programı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini bekliyor. BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler, açık ve kapalı ofisler ve toplantı alanları, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (connectto) aracılığıyla da patent desteği alabilecekler.

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