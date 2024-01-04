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Tekstil atölyelerinde radyocu-çalışan buluşması

İstanbul Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, radyocularla birlikte tekstil atölyelerinde çalışanları ziyaret ediyor.

04:00 - 4/01/2024 четверг
Güncelleme: 00:00 - 4/01/2024 четверг
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Radyoların en çok dinlenen ve sevilen programcıları sevenleriyle bir araya gelerek keyifli zaman geçiriyor. Bağcılar Belediyesi, ilçedeki tekstil atölyelerinde dinleyicilerle radyocuları buluşturmak amacıyla düzenlediği “Radyocular Atölyede” etkinliğine hız kesmeden devam ediyor. Program kapsamında atölyede en çok dinlenilen ve sevilen radyocular çalışanlarla bir araya gelerek sohbet gerçekleştiriyorlar. Bu ziyaretlere Başkan Abdullah Özdemir de eşlik ediyor. Bağcılar’da faaliyet gösteren yaklaşık 5300 tekstil markası ve atölyesi var. Etkinlik kapsamında bu atölyeler tek tek ziyaret ediliyor. Radyocular şu ana kadar 15 bin kişiyle bir araya geldi.




#Bağcılar Belediyesi
#Hizmet
#Tekstil
#İstihdam
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