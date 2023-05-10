Tel Rıfat'ta PKK sızma girişimi engellendi

Millet İttifakı’nın HDP ve Kandil ile gizli pazarlığının ne olduğu merak edilirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan tartışılacak bir açıklama geldi. YouTube yayınında soruları cevaplayan Babacan, “PYD ve YPG kök olarak (PKK’ya) benziyor olsa da AB ve birçok ülkenin tanımladığı bir terör örgütü değil. Terörizmin bir tanımı var” dedi.