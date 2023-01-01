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Tele1 ekranlarında akılalmaz diyalog: Hapşırıktan İslam düşmanlığı çıkardılar
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın canlı yayında hapşırması üzerine başlayan diyalog İslam düşmanlığına kadar uzandı. Yanardağ'a "Çok yaşa" diyen Emre Kongar, iktidarın bu sözü bile yasakladığını öne sürdü. "Yok efendim, 'çok yaşa, günaydın' demeyecekmişiz. 'Selamünaleyküm diyecekmişiz" ifadelerini kullanan Kongar'a yanıt veren Yanardağ, "Selamünaleyküm Yahudi dilinden geliyor. Bunun Türkçesi merhabadır" diye konuştu. Kongar ise konuşmanın devamında Ramazan Bayramı'nı hedef aldı.
23:42 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Emre Kongar - Merdan Yanardağ.

Emre Kongar - Merdan Yanardağ.

CHP tarafından fonlanan Tele1 ekranlarında akılalmaz bir diyalog yaşandı. Kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ'ın hapşırması sonrası hükümeti hedef alarak başlayan diyalog, İslam düşmanlığına kadar uzandı.

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Emre Kongar, bu sözün iktidar tarafından yasaklandığını iddia ederek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

"Günaydın" demenin bile yasaklandığını öne süren Kongar, "'Günaydın' diyemiyorsun, 'Selamünaleyküm' diyeceksin diyorlar." diye konuştu.



"'SELAMÜNALEYKÜM YAHUDİ LAFI"


Yanardağ ise "Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun" anlamına gelen 'Selamünaleyküm'ü hedef alarak, bunun Yahudi dilinden gelme bir söylem olduğunu savundu.

"Birbirini kesen Araplar, birbirine karşı düşman olmadığını anlatmak istiyor. Bunda bir kutsiyet yok."
diye konuşan Yanardağ,
"Hocam selamünaleyküm ne anlama geliyor? Tam tercümeyi yaparsak. Selamünaleyküm, 'bütün barış üzerine olsun' demek. Araplar birbirini kestiği için, barış için geldiği için... Selamünaleyküm 'bütün barış üzerine olsun, ben dostum' demek. Türkçesi bunun 'Merhaba'dır."
dedi.

RAMAZAN BAYRAMI'NI DA HEDEF ALDILAR


Kongar, Türkiye'nin ortak değerinin kalmadığını savunarak, "Ortak değerlerimiz kalmadı ya hu. Ramazan geliyor Ramazan'ın bitimindeki 'Şeker Bayramı'nın adını 'Ramazan' yapan 12 Eylül yönetimidir. 12 Eylül yönetimine kadar o bayramın adı Şeker Bayramı'ydı." ifadelerini kullandı.


#Merdan Yanardağ
#Emre Kongar
#Tele1
#İslam
#CHP
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