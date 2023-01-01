Tele1 ekranlarında akılalmaz diyalog: Hapşırıktan İslam düşmanlığı çıkardılar

Yanardağ'ın hapşırığı sonrası, "Çok yaşa" diyen Emre Kongar, bu sözün iktidar tarafından yasaklandığını iddia ederek, "'Çok yaşa'yı bile çok görüyor bu iktidar bize. 'Çok yaşa' diyorsunuz, 'Siz Allah'a mı şirk koşuyorsunuz' diyerek araya giriyor iktidarın adamları. Ancak 'İyi yaşa diyebilirsin' falan diyerek müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.