Teleferik kâbusu: Onlarca kişi havada mahsur kaldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza, devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu meydana geldi. Parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferikte Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyordu.

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki 29 kabindeki toplam 184 kişi mahsur kaldı. AFAD 40 kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının profesyonel ekipler tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. Çalışmalara destek vermek üzere 8️ 0profesyonel dağcı ekibi, 4️ helikopter ve 1 askeri kargo uçağı bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri gece boyunca kurtarma çalışması yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatılarak 5 bilirkişi görevlendirildi.