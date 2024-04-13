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Teleferik kâbusu: Onlarca kişi havada mahsur kaldı

Antalya’da bayram yoğunluğuna sahne olan Tünektepe teleferiğinde facia yaşandı. Devrilen teleferik direğine çarpan bir kabinin tabanının parçalanması sonucu içindekiler metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada 1 kişi ölürken 2’si çocuk 10 kişi de yaralandı. Teleferik sisteminin durmasından dolayı diğer kabinlerde bulunan onlarca kişi de havada mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin helikopter destekli kurtarma operasyonu gece boyunca sürdü.

04:00 - 13/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:01 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Teleferik kazasının gerçekleştiği alan
Teleferik kazasının gerçekleştiği alan

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kaza, devrilen teleferik direğine çarpan kabininin parçalanması sonucu meydana geldi. Parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Bölgeye ulaşan ekipler, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2'si çocuk 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen teleferikte Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyordu.


HAVADAN KURTARMA

Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki 29 kabindeki toplam 184 kişi mahsur kaldı. AFAD 40 kişinin tahliye edildiğini ve kurtarma çalışmalarının profesyonel ekipler tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. Çalışmalara destek vermek üzere 8️ 0profesyonel dağcı ekibi, 4️ helikopter ve 1 askeri kargo uçağı bölgeye gönderildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopterleri gece boyunca kurtarma çalışması yaparken kazayla ilgili soruşturma başlatılarak 5 bilirkişi görevlendirildi.


#Antalya
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