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Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 Yaralı

Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 1 Yaralı

23:048/07/2025, Tuesday
IHA
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Telefonda tartıştığı kişiyle buluşup, tüfekle vurdu
Telefonda tartıştığı kişiyle buluşup, tüfekle vurdu

Bursa'da 2 şahıs telefonda yaşadığı tartışma sonrası buluştu. Çıkan kavgada İsmail T. tüfekle Tufan G.'ye defalarca ateş etti. Olay sonucu yaralı hastaneye kaldırılırken kaçan şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, telefonda tartıştığı ardından buluştuğu şahsı tüfekle vurarak yaraladı.


Olay, dün gece Mesudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesudiye Mahallesinde kavga eden 2 gencin ağabeyleri Tufan G. (22) ve İsmail T. (27) arasında telefonda tartışma yaşandı. İki şahıs, Yıldırım Caddesi'nde buluştu. Çıkan kavgada İsmail T., aracından aldığı tüfekle Tufan G.'ye defalarca ateş etti. Genç, sol bacağına isabet saçmalarla yaralandı. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İsmail T., ifadesinde,
"Kardeşlerimiz kavga etmiş. Bu konudan dolayı bizde tartıştık. Küfürleşme oldu. Çıkan kavgada kendimi korumak için ateş ettim"
dediği öğrenildi.

Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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