Telli turnalar 17 yıl sonra ilk kez Türkiye’de

Çorum’da yaşayan doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu, 3 ay önce fotoğraf çekimleri için Amasya’ya gitti. Bıyıkoğlu, çekim yaptığı sırada Türkiye’nin önemli figürlerinden olan telli turnanın yumurta üzerine kuluçkaya yattığını fark etti. Yıllar sonra göç eden bir turnanın yuva kurduğunu gören Bıyıkoğlu, bu anı kayıt altına aldı.

İHA Türkiye'de 17 yıl sonra görülen telli turnalar koruma altına alındı.

Koruma altına alındı

Çekimin ardından Bıyıkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri ve kuş gözlemcileri ile irtibata geçip bilgi vermesi üzerine turnaların bulunduğu alan ekipler tarafından koruma altına alındı. Türkiye’nin üreyen çok nadide türlerinden olan turnaların yavrusuyla birlikte kayıt alınması bu kuşların ülkede gelecek yıllarda tekrar yuva kurması noktasında umut verirken görüntüler bu alanda çalışma yapan herkesi heyecanlandırdı.

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FOTOĞRAF 18 Türkiye'nin en önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası'nda, kuş türlerinin göç etmesiyle oluşan görsel şölen, hem doğa gözlemcilerinden hem de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Telli Turna Doğa Derneği saha gözlem ekibi, kuş güzergahının en önemli kavşaklarından Muş Ovası'na ilkbahar mevsiminde gelen ve sonbahar ayında göç eden kuş türlerini tespit etmek amacıyla 6 yıldır çalışma yürütüyor. Telli Turna Doğa Derneği Başkanı Kasım Avci, saha gözlem ekibi olarak son bir aydır sabahın erken saatlerinde geldikleri Muş Ovası'nda kuşların yolculuğunu izlediklerini söyledi. Kuşların bir kısmının doğuya bir kısmının ise güneye göç ettiğini anlatan Avci, şöyle dedi: Hangi kuşlar Muş Ovası'nda yuvalama ve üreme yapıyor onları araştırıyoruz. Amacımız, yaptığımız çalışmaları kayıt altına alarak sadece ilimizde değil ulusal ve uluslararası alanda değer kazanması. Uzun yıllardır Muş'taki sulak bölgelerde canlı türleri potansiyeli hakkında araştırmalar yapmaktayız. Türkiye'deki üç ana göç güzergahından biri olan Muş Ovası'nda göçleri görüntülü ve yazılı olarak kayıt altına alıyoruz. Bu bilgileri kitaplaştıracağız. Türlerin analizini yapıyoruz. Bu bölgede hangi türler geçiş yapıyor onları araştırıyoruz. Muş Ovası'nda 37 kuş türü tespit ettiklerini dile getiren Avci, kayıt altına aldıkları kuşları şöyle sıraladı: Telli turna, toy kuşu, gri balıkçıl, küçük ak balıkçıl, sığır balıkçıl, kızıl şahin, bozkır kartalı, atmaca, kerkenez, mahmuzlu kız kuşu, sürmeli kız kuşu, kızıl boyunlu batağan, angıt, karabatak boz kaz, sakarca, boz ördek, saksağan, ekin kargası, sığırcık, kuzgun, kara leş kargası, dere düdükçünü, küçük kum kuşu, halkalı küçük cılıbıt, ebabil, kaya güvercini, gökçe güvercin, tahtalı, sumru, kara sırtlı martı, Van Gölü martısı, gümüş martı, tarla kuşu, tepeli toygar ve serçe. Saha gözlem ekibinden Ufuk Bayrak da yıllardır sahada aktif olarak Muş'a ait değerlerle ilgili çalışma yürüttüklerini söyledi. Bayrak, Muş Ovası birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaktadır. Amacımız kuşları korumaya yöneliktir. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Muş Ovası çok yüksek bir kuş popülasyonuna sahip. Biz de kayıt almaya geldik. ifadesini kullandı. Turgay Özlü de kuş bilincini geliştirip, yaymayı hedeflediklerini belirtti. . . . . . . . . Kuşların göç yolculuğu Muş Ovası'nı renklendirdi Sulak alanları ve zengin florasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda, havaların soğumaya başlamasıyla kuşların sıcak bölgelere göçü renkli görüntüler oluşturuyor. BiP'te paylaş

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Uzun yıllar kuş fotoğrafçılığı ile ilgilendiğini bunun bir tutkuya dönüştüğünü belirten Engin Bıyıkoğlu, zamanının büyük bölümünü doğada kuş fotoğrafları çekerek geçirdiğini söyledi. Bıyıkoğlu, “Gittiğimiz bölgelerde kuşların fotoğraflarını çekmeye çalışıyoruz. Bundan büyük bir haz alıyoruz. Kuş fotoğrafçılığının yayılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir Çorumlu olarak yaşadığım şehrin göletlerindeki, ormanlarındaki birçok kuş türü arıyoruz. Gözlemler yapıyoruz ve bu alanda Çorumla ilgili envanter girmeye çalışıyoruz” dedi.

İHA Doğa fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu

“Telli turnaların 17 yıldır ülkemizde üreme kaydı yok”

Telli turnaların uzun senelerdir ülkede üreme kaydı olmadığına dikkat çeken Bıyıkoğlu, “Uzun zamandır Amasya, Suluova bölgesine sık sık giderek gözlemler yapıyorum. Bundan 2.5 ay önce orada gözlem yaparken enteresan bir olayla karşılaştım. Bendeki kuş türleri listesinde olmayan telli turnayı gördüm. Çok sevindim. Telli turnaları göç esnasında görüyorduk. Ancak üzücü olan telli turnaların 17 yıldır ülkemizde üreme kaydı olmamasıydı. Turnayı kuluçkaya yatarken görünce bekledim. Dikkatlice bakınca yumurtayı gördüm. Bununla ilgili bakanlık nezdinde Doğa Koruma ve Milli Parklar, kuş bilimcileri, biyologlarla irtibata geçtik. Türkiye’de ilk kez 17 yıl sonra üreme kaydının olduğunu gördük. Bu çok olumlu ve mutlu bir haberdi. Turnaların önümüzdeki yıllarda da üreyebilmeleri için fotoğraf ve video çekimi yaptığım bölgenin koruma altına alınmasını sağladık” ifadelerini kullandı.

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“Adına şarkılar yazılan turnayı ailesiyle birlikte görüntülemek mutlu edici bir olaydı”

Turnaları yavrusuyla birlikte görüntüledikten sonra yaşadığı duyguları anlatan Bıyıkoğlu, “Fotoğraf çektikten sonra turnaların akıbetini öğrenmek için birçok kez bölgeye gittim. Yavru yumurtadan çıkmış mıydı? Çıkmış ise uçabilmiş miydi? Karasal hayvanlara, avcılara ve yırtıcı kuşlara takılmadan üreme sürecinin tamamlanıp, tamamlanmadığını görmek için tekrar tekrar bölgeye gittim. Bir sürü kuş fotoğrafçısı, biyologlar ve kuş bilimciler de bölgeye gitti. Ama hiç kimse bir daha turnalara rastlamadı. Bu bizi çok üzdü. Morallerimizi bozdu. 5 gün önce eşimle beraber Amasya’ya gezmeye giderken bölgeye giderek tekrar bakmak istedim. Bir saatlik gözlemin ardından ayçiçeği tarlasının içerisinden erkek ve dişi birey ile yavru turnayı gördüm ve görüntülerini kaydettim. Bu gözlem bizi çok mutlu etti. Tekrar ilgili yerlerle iletişime geçtim. 3 ay o bölgede kaldıklarını, üremenin gerçekleştiği sürecin tamamlandığını görmek hepimizi mutlu etti. İlk üreme kaydını görüntülemek, o yumurtadan bir yavrunun çıkıp 2,5-3 ay beslenmesini tamamlayarak o hale gelmiş olmasını ve yavru turnayı ailesiyle birlikte tekrar fotoğrafını çekmem benim çok mutlu edici bir olaydı. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bunun nedenleri var. Boş zamanlarımızın tamamını kuş gözlemine, kuş fotoğrafçılığına ayırıyor olmamız bunun en büyük etkenlerinden birisi. Telli turna malum adına şarkılar, türküler yapılmış çok kıymetli bir tür. Tekrar 17 yıl sonra üreme yapması ve bu sürecin başarıyla tamamlanmış olmasını müjdelemekten mutluyum” diye konuştu.

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