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POLİTİKA

Telsiz hattı açık

Hava Savunma Telsiz Ağı Sistemi, yer istasyonundaki SİHA pilotlarının hem savaş uçakları hem de cephedeki birliklerle anında iletişim kurmasını sağlıyor. Kriptolu sistem İdlib’de başarıyla kullanıldı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
ANKA
ANKA

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın 8 yıl önce millileştirilmesi için çalışma başlattığı ‘Hava Savunma Telsiz Ağı Sistemi’ (HSTA), bugün tüm dünyanın konuştuğu İdlib’deki SİHA konseptli hava harekâtına damgasını vurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığının kullandığı yerli ve milli sesli haberleşme sisteminin İHA için üretilen versiyonu, İdlib’deki hava harekâtında ANKA-S tarafından kullanıldı. Sistem, İHA üzerindeki telsiz röle kabiliyeti sayesinde yer kontrol istasyonunda görevli SİHA pilotunun operasyon sahasındaki tüm hava ve kara unsurlarıyla telsiz üzerinden iletişim kurabilmesini sağlarken aynı zamanda çevre unsurların birbirleriyle konuşabilmesini de sağlıyor. Böylece harekât sırasında birliklerin güvenli bir şekilde intikal yapabilmesine aracılık ediyor. Kripto özelliği sayesinde haberleşme sırasında sızmaların önüne geçiyor. HSTA’nın üreticisi ONUR Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü Noyan Dede, “İdlib’de harekâtın bütün sesli iletişimi HSTA üzerinden yapılıyor” diyerek şu bilgileri verdi: “Bu sistemin henüz dünyada karşılığı yok. Sistem hareketli hedeflerin gerçek zamanlı olarak işaretlenip, koordinatların anında diğer muharip unsurlarla paylaşılmasını sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçaktaki telsizi röle gibi kullanarak yerdeki unsurlara haberleşme desteği de sağlıyor. Örneğin coğrafi engeller sebebiyle birbirleriyle telsiz görüşmesi yapamayan unsurlar ANKA’daki telsiz rölesi sayesinde telsiz kullanabilir hale geliyorlar.”

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