Telsiz sistemiyle hızlı müdahale

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afet anında iletişim kesintilerinin önüne geçmek ve müdahale süreçlerini daha hızlı, etkin ve koordineli bir şekilde yürütmek amacıyla yeni bir adım atıyor. Türkiye genelindeki tüm illerde ‘Ulusal Ortak Afet Telsiz Kanalı’ kurulması için çalışmalar başladı. Bu yeni sistem, yalnızca bir telsiz ağı olmayacak. İleri teknolojiyle donatılmış, afet anında hayat kurtaracak çok yönlü bir iletişim altyapısı olacak. AFAD’ın kuracağı sistemin temelinde, yüksek güvenlikli ve kesintisiz iletişim sağlayan TETRA (Karasal Sayısal Telsiz Sistemi) ile LTE tabanlı MCPTT (Görev Kritik Anında Konuşma) teknolojileri yer alıyor. Bu sistemler sayesinde, afet bölgelerinde görev yapan ekipler, anlık olarak sesli iletişimin yanı sıra video, harita ve kritik veri paylaşımı da yapabilecek. Özellikle karasal altyapının zarar gördüğü durumlarda ise uydu tabanlı iletişim devreye girecek. Bu yedekleme sistemi sayesinde en zorlu afet koşullarında bile bağlantı kopmayacak. Plana göre ulusal ortak afet telsiz kanalı, ilk olarak bu yıl 3 ilde kurulmuş olacak. Bu sayının önümüzdeki yıl ise 8 olması hedefleniyor.