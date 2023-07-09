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TEM Otoyolu'nda heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, yoğun yağış dolayısıyla Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapandığı duyuruldu.

22:47 . 9/07/2023 Pazar
DHA
Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu. Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe katıldı. Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergâhta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir" dedi.


#TEM
#Ankara
#İstanbul
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