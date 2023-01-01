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TEM'de 8 araçlı zincirleme kaza
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde 8 aracın çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
18:03 . 17/01/2023 Salı
DHA
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Kocaeli'deki kaza, saat 16.45 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe geçişi Maşukiye mevkisinde meydana geldi. Sapanca'da sabah saatlerinde meydana gelen kazadan dolayı yolda kalan TIR çekildiği sırada, otoyolda trafik yavaşlatıldı.

Ankara yönünde araç kuyruğunun Maşukiye’ye kadar ulaşmasının ardından, yolda trafik oluştu. Aniden yavaşlayan trafik nedeniyle, 3 TIR ve 5 otomobil olmak üzere 8 araç çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Kazada araçlarda bulunanların kontrollerini yapan sağlık ekipleri, bir otomobilde bulunan A.A.'nın yaralandığını belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde 2 şerit trafiğe kapanırken, ulaşım tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.



#Kocaeli
#TEM
#Kartepe
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TEM'de 8 araçlı zincirleme kaza
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