TEM'de bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu: 4 kişi yaralandı

Kaza, TEM Otoyolu'nun Uzunbey Mahallesi mevkisi Kuzey Marmara Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 34 LY 2316 plakalı Skoda marka otomobil, yol ayırımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir diğer bariyere çarparak durabildi. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobilin tavanı koptu, sürücü A.V. ile yolcular Ö.V., M.V. ve M.V. yaralandı.