TEM’de 'makas' terörü: 6 araç birbirine girdi

Tüm mahallenin ayağa kalktığını ifade eden Nail Aldemir ise Koku gaz kokusu. Tüp kokuyor daha doğrusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisleri aradı geldiler arkadaşlar ilgilendi. Şu anda bir şey yok ama koku var. Ölçüm yapanlar bir şey yok diyorlar ama koku var şeklinde konuştu.