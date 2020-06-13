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TEM’de 'makas' terörü: 6 araç birbirine girdi

TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde trafikte makas atan bir sürücü 6 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, kaza sonrası birçok araç ise kullanılamaz hale geldi.

Haber Merkezi İHA
Kaza sonrası birçok araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza sonrası birçok araç ise kullanılamaz hale geldi.

TEM otoyolu Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde iddiaya göre, trafikte makas atan bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafiği birbirine kattı.

6 araç birbirine girdiği kazada makas attığı iddia edilen sürücü yaralandı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ederken, sürücü ise hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.Birçok araç ise kullanılamaz hale geldi.

  • Polis ekiplerinin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşı sokağa döküp hastanelik eden koku
FOTOĞRAF 10
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Kırıkkale’de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kent merkezindeki tüm mahallelerde LPG (otogaz) kokusu hissedildi.
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Kokuyu hisseden vatandaşlar panikle sokaklara çıktı. Yoğun kokudan rahatsız olan vatandaşlardan bazıları pencere ve balkonlara çıkarken çoğu da doğalgaz firmasını arayarak bilgi almaya çalıştı.
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112 Acil Servis ekipleri ise mahallelerde tedbir amaçlı hazır beklerken gazdan etkilenen bir vatandaş da ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Polis ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) bağlı kameralardan gaz tankeri araçlarının geçiş yaptığı güzergahları inceledi. Kokunun bir akaryakıt istasyonuna ait LPG tankerinden çıktığı tahmin ediliyor.
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Mahalle sakinlerinden Ahmet Çetin, Kokuyu duyunca dışarı çıktık. Bir baktık mahallenin hepsi evde koku var diyor. AFAD’ı aradık. Onlar dedi ekipler dolaşıyor. Onlar da bulamıyor, emniyet de dolaşıyormuş. Evin içinde daha çok koku alıyoruz dedi.
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Tüm mahallenin ayağa kalktığını ifade eden Nail Aldemir ise Koku gaz kokusu. Tüp kokuyor daha doğrusu. Mahalle ayağa kalktı. Polisleri aradı geldiler arkadaşlar ilgilendi. Şu anda bir şey yok ama koku var. Ölçüm yapanlar bir şey yok diyorlar ama koku var şeklinde konuştu.
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AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
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AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
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AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
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AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı.
Vatandaşı sokağa döküp hastanelik eden koku
Kırıkkale'de gece saatlerinde hissedilen LPG kokusu vatandaşları sokağa döktü. Gazdan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve doğalgaz yetkilileri tüm mahallelerde ölçüm cihazları ile gazın çıkış kaynağını araştırdı. Kokunun mahallelere bir LPG tankerinden yayıldığı tahmin ediliyor.
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