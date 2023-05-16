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TEM'de tır bariyerlere saplandı

Esenyurt'ta TEM otoyolu üzerinde refüj bariyerlerine çarparak makaslama yapan tır, otoyolda trafiğin aksamasına sebep oldu.

09:59 . 16/05/2023 Salı
AA
Aracın yoldan kaldırılma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Aracın yoldan kaldırılma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Ahmet Y. yönetimindeki 47 AAK 822 plakalı çimento yüklü tır, Gülbahçe Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Daha sonra refüjün bariyerlerine çarpan tır, makaslama yaptı.

Tır şoförü olayı yara almadan atlatırken kaza nedeniyle bölgede çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Aracın yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.



#Esenyurt
#tır
#kaza
#TEM
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