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Gündem Temel Karamollaoğlu altılı masayı devirdi Üçüncü ittifak olabilir
POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu altılı masayı devirdi: Üçüncü ittifak olabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu ile birlikte şartların değiştiğini belirterek "Üçüncü bir ittifak olabilir" açıklamasına bulundu. Karamollaoğlu'nun bu çıkışının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu altılı masayı devirdi: Üçüncü ittifak olabilir
Altılı ittifak.

Partisinin, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile oluşturduğu altılı ittifak ile ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR"

Seçim kanunuyla şartların değiştiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedi.

Temel Karamollaoğlu altılı masayı devirdi: Üçüncü ittifak olabilir
OYNAT 00:48
Temel Karamollaoğlu altılı masayı devirdi: Üçüncü ittifak olabilir
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni seçim kanunu ile birlikte şartların değiştiğini belirterek 'Üçüncü bir ittifak olabilir' açıklamasına bulundu. Karamollaoğlu'nun bu çıkışının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti.

"BİRLİKTE HAREKET ETME MECBURİYETİ ORTADAN KALKTI"

Karar TV'ye konuşan Karamollaoğlu, "6'lı masa aslında muhalefetin bir diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti ortadan kalmış oldu çıkan kanunla. Bundan dolayı bu 6'lı masanın devam etmesi, meselelerin birlikte mütalaa edilmesine fırsat veriyor. bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Üçüncü ittifak olabilir çünkü, yeni seçim kanunundan dolayı engel teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'A ZİYARET

Öte yandan Karamollaoğlu'nun, bu açıklamasının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti.

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