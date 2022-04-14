Temel Karamollaoğlu altılı masayı devirdi: Üçüncü ittifak olabilir

Partisinin, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti ile oluşturduğu altılı ittifak ile ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR"

Seçim kanunuyla şartların değiştiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" dedi.

"BİRLİKTE HAREKET ETME MECBURİYETİ ORTADAN KALKTI"

Karar TV'ye konuşan Karamollaoğlu, "6'lı masa aslında muhalefetin bir diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti ortadan kalmış oldu çıkan kanunla. Bundan dolayı bu 6'lı masanın devam etmesi, meselelerin birlikte mütalaa edilmesine fırsat veriyor. bunun faydalı olacağını düşünüyorum. Üçüncü ittifak olabilir çünkü, yeni seçim kanunundan dolayı engel teşkil etmiyor" ifadelerini kullandı.

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HÜDA PAR'A ZİYARET

Öte yandan Karamollaoğlu'nun, bu açıklamasının ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etmesi dikkat çekti.

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