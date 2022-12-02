Temel Karamollaoğlu TTB heyetini makamında ağırladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Tabipleri Birliği 2'nci Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti.
Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşılarak şu not düşüldü:
"Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Türk Tabipler Birliği II. Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti."
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Türk Tabipler Birliği II. Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti. pic.twitter.com/jSuKmel44U
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Türk Tabipler Birliği II. Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti. pic.twitter.com/jSuKmel44U— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 1, 2022
ZİYARET TEPKİ TOPLADI
Karamollaoğlu'nun terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen TTB'lilerle bir araya gelmesi, sosyal medyada tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, Saadet Partisi'nin paylaşımın altına yorum yaparak tepkisini dile getirdi.