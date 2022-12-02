Temel Karamollaoğlu TTB heyetini makamında ağırladı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçtiğimiz günTürk Tabipleri Birliği 2'nci Başkanı Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı'yı kabul etti. Karamollaoğlu'nun terör örgütü PKK'ya desteğini esirgemeyen TTB'lilerle bir araya gelmesi, sosyal medyada tepki topladı.

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