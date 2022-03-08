TEM'i kilitleyen kaza

Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlılar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Allah ona can sağlığı versin

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadıkları şehirler bombalanan Azerbaycan vatandaşları Türkiye Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla ülkeden tahliye edilmeye devam ediyor.



Ukrayna'dan tahliye edilen Azerbaycanlı Kamuran Salamoğlu, uzun süredir yollarda olduklarını İstanbul'dan daha sonra Bakü'ye devam edeceklerini dile getirerek 'Allah Erdoğan'a da İlham Aliyev'e de can sağlığı versin. Erdoğan ve Aliyev çok çalışkan ve kardeştirler. Türk birliği, dostluğu tarihe hak olunsun, ebedi olsun. Ukrayna halkına da Allah güç, kuvvet versin bizim gibi galip olsun.' diye konuştu.

