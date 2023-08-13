Teoman Özalp Parkı yenileniyor

Bursa’da bir taraftan ‘3 milyon metrekare yeni yeşil alan hedefiyle’ şehre büyük ölçekli parklar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut parkları daha kullanışlı hale getiriyor. Bu kapsamda, Hamitler ve Bağlarbaşı mahalleleri arasında bulunan 110 dönümlük alana sahip Teoman Özalp Parkı’nda da çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki parkı daha kullanışlı hale getirerek vatandaşların hizmetine sunacak. Mülkiyeti Hazine’ye ait olan park alanı içerisinde yeni bir yürüyüş yolu hattı, çocuk oyun alanları, spor-fitness alanları, serbest oturma alanları, mevcutta bulunan basketbol sahası, mini golf alanı, futbol sahası revizyonları planlandı. Park genelinde sulama ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin adı ‘yeşille’ anılan tek kenti olan Bursa’ya, yeni nitelikli yeşil alanlar oluşturmak adına önemli bir çaba harcadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bunun yanında mevcut yeşil alanları da daha kullanışlı hale getirdiklerini söyledi. Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Teoman Özalp’in ismini taşıyan parkta da son 20 yıldır ciddi bir revizyon yapılmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Mahalle sakinlerimizin burayı en verimli şekilde kullanmasını amaçlıyoruz. Özellikle bölge sakinlerinden de ciddi bir talep vardı. Aydınlatma sistemlerinin yenilenmesiyle de burası geceleri de ışıl ışıl olacak. Çalışmaları kısa zamanda bitirip, halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.