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EĞİTİM

Tercih Atlası başladı

Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri Atlas Vadi Kampüste başladı. 18 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan tanıtım günlerinde Fakülte ve bölümlerin yanı sıra, workshop ve projeler de tanıtılacak.

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Tercih Atlası başladı
​Tercih Atlası başladı.

Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günleri Atlas Vadi Kampüste başladı. 18 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan tanıtım günlerinde Fakülte ve bölümlerin yanı sıra, workshop ve projeler de tanıtılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Aday öğrenciler ve ailelerinin üniversite arayışına başlamalarıyla birlikte Atlas Üniversitesi de, Tercih ve Tanıtım Günlerini “Tercih Atlası” konseptiyle başlattı.

Atlas Vadi Kampüste gerçekleşen Tercih Atlasında Tıp Fakültesi, 50 ünitelik bir merkezi bulunan Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulama Araştırma Merkezi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile birlikte toplamda 5 fakülte, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tanıtılıyor.

Ayrıca Atlas Üniversitesi’nin Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında finalist olan EPICENTRUM ekibi de, finale kalan projelerini aday öğrencilere tanıtırlarken, Atlas Üniversitesini tercih edecek olan öğrencilerin NFT Cüzdan ile oluşturabilecekleri Blockchain'e dair bilgiler de verilecek.

Akademisyenler ve Öğrenciler bilgilendirilecek

Bu sene 3. akademik yılını yaşayacak olan üniversitenin düzenlediği Tercih Atlasında, nitelikli ve akademik altyapı özelinde tasarlanan Atlas Vadi Kampüs yerleşkesinin imkanları, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkanları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda akademisyenler ve okul öğrencileri tarafından bilgi verilecek.

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