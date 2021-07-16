Gündem Tereddüt etmeden şehadete yürürdüm
ANKARA

Tereddüt etmeden şehadete yürürdüm

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Allah şahittir, milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tereddüt etmeden şehadete yürürdüm
Emine Erdoğan - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki anma töreninda şunları söyledi: “15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni onların aziz hatıralarını yaşatarak gelecek nesillerin bu büyük ihanet kalkışmasını daima hatırlamalarını, ibret almalarını sağlamak için inşa ettik. Müzemizde 15 Temmuz hadisesi, Türkiye ve dünyada darbeler, bir mermi tehdidi, karanlığa atılmak, en uzun gece, İz Bırakanlar, Sala, Şehitlere Saygı, Demokrasi nöbetleri başlıkları altında 8 farklı temayla 8 ayrı salonda anlatılıyor. Dünyada ilk defa tüm kapalı alanların salgın tehdidine karşı ozon teknolojisiyle temizleniyor olması da müzemizin diğer özellikleridir.”

15 Temmuz destanı hepimizin gururu
GÜNDEM
15 Temmuz destanı hepimizin gururu

TEYAKKUZ SÜRECEK

  • “FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine gizli-açık her türlü fitne, fesat odaklarına varlığımıza ve birliğimize kast eden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. Milletimizin 15 Temmuz’un ardından tam 27 gün süreyle 81 vilayetimizin tamamında 24 saat kesintisiz şekilde sürdürdüğü demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

KARŞIMIZA DİKİLSELERDİ!

“Allah şahittir, milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Şehitler ölmez ifadesi bizim için kuru bir slogan değil. Her şey gibi şehitlik de nasip işidir. Onları her hatırlayışımızda, gazilerimizle her bir araya gelişimizde aynı duyguyu tekrar yaşıyoruz. Rabbimiz bize bu makamı nasip etmediğine göre bu dünyada yerine getirmemiz gereken vazifeler var demektir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedefimize yürüyoruz.”

Minik 'Ömer Halis'ler kahraman adaşlarının kabri başında
GÜNDEM
Minik 'Ömer Halis'ler kahraman adaşlarının kabri başında

Bu millet ihaneti affetmez

  • Erdoğan şunları söyledi: “Bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Ne olursa olsun, FETÖ’nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da müsamahası da olmaz.”

Dualarla açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Darbeye direnişin 5. yılında camilerden sela sesleri yükseldi
OYNAT 02:15
Darbeye direnişin 5. yılında camilerden sela sesleri yükseldi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

İlelebet tek yürek

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan şunları kaydetti: “Beş yıl önce bugün, aziz milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum.”

Şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir: Kurşun sıkanların hepsi öğrencisiydi
OYNAT 02:00
Şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir: Kurşun sıkanların hepsi öğrencisiydi
15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir, TVNET'e konuştu. Kardeşiyle gurur duyduğunu belirten Halisdemir, 'Babamın bir sözü vardı, 'Benim şapkamı öne eğdirmeyin' derdi. Şehidimiz, ülkenin, ordunun ve ailesinin namusunu korudu, babasının şapkasını öne eğdirmedi. 28 tane kurşun sıkmışlar ve hepsi öğrencisiydi. Gözünün içine baka baka, nabzı atıyor diye sonra ayak ucundan iki el daha kurşun sıkıyorlar. Bunlar bu kadar hain.' dedi.

Bakan Fatih Dönmez'den '15 Temmuz' paylaşımı: En karanlık geceleri gün ışığına kavuşturan kahramanlar
OYNAT 01:03
Bakan Fatih Dönmez'den '15 Temmuz' paylaşımı: En karanlık geceleri gün ışığına kavuşturan kahramanlar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, 'En karanlık geceleri, gün ışığına kavuşturan kahramanlar… İsimleri sonsuza dek yaşayacak.' ifadelerini kullandı.

Yeni Türkiye vizyonu

Erdoğan şunları söyledi: “Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye demokrasisini yükseltecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılarına maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinden, özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’e eski Türkiye’nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil yeni Türkiye’nin vizyonu ve heyecanı ile girmek istiyoruz. Siyaset kurumun bunu başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı paylaştığını düşünüyorum.”

Altın harfle yazılacak

  • Genci yaşlısıyla bu milletin Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Türk milleti sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekillerimiz gazi Meclis’in şanına yaraşır bir şekilde, tepelerine atılan bombalarına rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi gazi Meclis’imizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi’mizin üyeleri aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesinin önderleri de hep şükran ve minnetle anılacaktır.”

Şehitliğin en çok yakıştığı dost: Halil Kantarcı
OYNAT 11:15
Şehitliğin en çok yakıştığı dost: Halil Kantarcı
Saatler öncesinden kendi şehadetini müjdeleyen ve 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit edilen Halil Kantarcı'nın dostluk hikayesi.

Modern zaman istiklal mücadelesi

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle bir otelde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Bakan Yanık, “15 Temmuz hepimizin açısından, tüm millet açısından aslında bir modern zaman istiklal mücadelesi. 15 Temmuz bir tarafıyla bu milletin içine, asker-sivil her yerine sirayet etmiş bir habis unsurun defedilmesiydi. Rabb’im bir daha bize 15 Temmuz yaşatmasın ama buna kalkışacak olanların önünde bir tecrübe var. Bu milletin, bu tür hain kalkışmaları nasıl defettiğinin tecrübesi daha 5 yıl önce yaşandı bu topraklarda” dedi.
Abone Ol Google News
İki günde nüfusu 5 katına çıktı

İki günde nüfusu
5 katına çıktı

​Oteller ve sahiller doldu taştı.
Bir rolden çok daha fazlası

Bir rolden çok daha fazlası

​Şafak Vakti'nin başrol oyuncusu Petekkaya, TVNET'e konuştu.
Almanya sular altında

Almanya
sular altında

​Hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.
Bir il daha mavi oldu

Bir il daha mavi oldu

Harita güncellendi. İşte yeni detaylar...
TRT'de dolu dolu dört yıl

TRT'de dolu dolu dört yıl

​İbrahim Eren, birçok yenilik ve başarıya imza attı.
AYM yeniden yapılanmalı

AYM yeniden yapılanmalı

​Bahçeli'den Gergerlioğlu kararına tepki.

Koronavirüs daha bitmedi

Koronavirüs daha bitmedi

​Kurban pazarlarında tokalaşma geleneği devam ediyor.

22,5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı
Gündem

Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatlarıyla, Makam Dağını korumak ve geliştirmek adına Ergani Belediyesi tarafından çalışmalar başlatıldı. Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülerek, Makam Dağının yeni hali Ergani halkımının hizmetine sunuldu.
Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.
Gündem

Bağlar Belediyesi, 5 bin genci sinema ile buluşturacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimini ve milletin buna karşı elde ettiği zaferi konu alan “Şafak Vakti” filmini sinemada ilçedeki gençlerle beraber izledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından desteklenen film için bilet giderlerini karşılayarak çeşitli ikramlarda bulunduğu gençlerle sinemada buluşan Başkan Beyoğlu,”O ihanet sarmalını ve buna karşı milletimizin vatan aşkıyla verdiği mücadelenin gençlerimizin hafızalarına kazınmasını sağlamak için böyle bir düşünceyi hayata geçirdik. İlk etapta 100 gencimizle beraber filmi izledik. Sürecin sonuna kadar inşallah 5 bin gencimizi sinema ile buluşturmuş olacağız ” dedi.
“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi
Gündem

“Aile Okulu” ilk mezunlarını verdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi “Aileler İçin Online Öğrenme Zamanı” adıyla başlattığı uzaktan eğitimlerin verildiği ‘Aile Okulu’nun ilk mezunları sertifikalarını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.