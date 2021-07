​Tereddüt etmeden şehadete yürürdüm

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki anma töreninda şunları söyledi: “15 Temmuz Demokrasi Müzesi’ni onların aziz hatıralarını yaşatarak gelecek nesillerin bu büyük ihanet kalkışmasını daima hatırlamalarını, ibret almalarını sağlamak için inşa ettik. Müzemizde 15 Temmuz hadisesi, Türkiye ve dünyada darbeler, bir mermi tehdidi, karanlığa atılmak, en uzun gece, İz Bırakanlar, Sala, Şehitlere Saygı, Demokrasi nöbetleri başlıkları altında 8 farklı temayla 8 ayrı salonda anlatılıyor. Dünyada ilk defa tüm kapalı alanların salgın tehdidine karşı ozon teknolojisiyle temizleniyor olması da müzemizin diğer özellikleridir.”

GÜNDEM 15 Temmuz destanı hepimizin gururu

TEYAKKUZ SÜRECEK

“FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine gizli-açık her türlü fitne, fesat odaklarına varlığımıza ve birliğimize kast eden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz. Milletimizin 15 Temmuz’un ardından tam 27 gün süreyle 81 vilayetimizin tamamında 24 saat kesintisiz şekilde sürdürdüğü demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.”

KARŞIMIZA DİKİLSELERDİ!

“Allah şahittir, milletim de emin olsun ki eğer o gece darbeciler Marmaris’te veya İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik. Şehitler ölmez ifadesi bizim için kuru bir slogan değil. Her şey gibi şehitlik de nasip işidir. Onları her hatırlayışımızda, gazilerimizle her bir araya gelişimizde aynı duyguyu tekrar yaşıyoruz. Rabbimiz bize bu makamı nasip etmediğine göre bu dünyada yerine getirmemiz gereken vazifeler var demektir. İnşallah büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar durup dinlenmeden mücadeleyi sürdüreceğiz. Önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak, tuzakları birer birer bozarak hedefimize yürüyoruz.”

REKLAM

GÜNDEM Minik 'Ömer Halis'ler kahraman adaşlarının kabri başında

Bu millet ihaneti affetmez

Erdoğan şunları söyledi: “Bu milletin asla affetmeyeceği bir şey varsa o da kendi içinden çıkan hainlerin yaptığı ihanetlerdir. Bu millet ihaneti affetmez, haini de affetmez, hainlerin arkasında duranları da affetmez. Ne olursa olsun, FETÖ’nün son ferdi de etkisiz hale getirilene, cezasını çekene, ülkenin ve milletin kazan defterinden düşürülene kadar mücadelemiz sürecektir. Millete silah çekenin, milletin kanını dökenin, milletin bayrağına ve ezanına göz dikenin, milletin geleceğini karartmaya kalkanın affı da müsamahası da olmaz.”

Dualarla açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen müzeye beraberindekilerle yürüyerek geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ettiği duanın ardından Erdoğan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdikleri müzeyi gezdi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

REKLAM

İlelebet tek yürek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan şunları kaydetti: “Beş yıl önce bugün, aziz milletimiz, karanlık ve uzun bir gecenin semasını, elinden düşürmediği milyonlarca bayrağın ay yıldızıyla aydınlattı. Hain odakların kaba kuvvetinin, milli iradenin gücü karşısında bir hiç olduğunu gösterdi. Türkiye, demokrasinin ilkelerine ve bağımsızlığına sahip çıkmada ilelebet tek yürektir. Dualarımızı eksik etmediğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize büyük bir minnetle şükranlarımı sunuyorum.”

OYNAT 02:00 Şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir: Kurşun sıkanların hepsi öğrencisiydi 15 Temmuz hain darbe girişiminin kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in abisi Soner Halisdemir, TVNET'e konuştu. Kardeşiyle gurur duyduğunu belirten Halisdemir, 'Babamın bir sözü vardı, 'Benim şapkamı öne eğdirmeyin' derdi. Şehidimiz, ülkenin, ordunun ve ailesinin namusunu korudu, babasının şapkasını öne eğdirmedi. 28 tane kurşun sıkmışlar ve hepsi öğrencisiydi. Gözünün içine baka baka, nabzı atıyor diye sonra ayak ucundan iki el daha kurşun sıkıyorlar. Bunlar bu kadar hain.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 01:03 Bakan Fatih Dönmez'den '15 Temmuz' paylaşımı: En karanlık geceleri gün ışığına kavuşturan kahramanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, 'En karanlık geceleri, gün ışığına kavuşturan kahramanlar… İsimleri sonsuza dek yaşayacak.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yeni Türkiye vizyonu

Erdoğan şunları söyledi: “Yeni anayasa başta olmak üzere Türkiye demokrasisini yükseltecek, refahını artıracak, itibarını yükseltecek, toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli meselelerde siyaset kurumunun gereken uzlaşma kültürünü yaşatması gerekiyor. Türk demokrasisinin bir daha böyle menfur saldırılarına maruz kalmaması için sorumluluk sahiplerinden, özellikle sorumluluk duygusuyla hareket etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023’e eski Türkiye’nin alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil yeni Türkiye’nin vizyonu ve heyecanı ile girmek istiyoruz. Siyaset kurumun bunu başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basirete sahip olduğuna inanıyorum. 84 milyonun her bir ferdinin de bizimle aynı inancı paylaştığını düşünüyorum.”

REKLAM

Altın harfle yazılacak

Genci yaşlısıyla bu milletin Türkiye’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini söyleyen Erdoğan şöyle devam etti: “Türk milleti sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekillerimiz gazi Meclis’in şanına yaraşır bir şekilde, tepelerine atılan bombalarına rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi gazi Meclis’imizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisi’mizin üyeleri aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesinin önderleri de hep şükran ve minnetle anılacaktır.”

Modern zaman istiklal mücadelesi