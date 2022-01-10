Gündem Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu
BURSA

Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu

Bursa’da metruk binada çıkan yangın çevrede bulunan mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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Haber Merkezi İHA
​Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu
​Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürüldü.

Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu.
Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu.
Terk edilmiş binada çıkan yangın korkuttu.

Metruk binadan dumanların yükseldiği gören mahalleli durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler metruk binanın yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerine sıçramadan söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın: Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi
FOTOĞRAF 10
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Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi.
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İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar da yangına müdahalede bulunmak istedi.
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Yardım eden vatandaşlardan iki tanesi dumandan zehirlenince olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
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Zehirlenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı.
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın: Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alevlere teslim olan plastik fabrikasında, yangın kontrol altına alındı.

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