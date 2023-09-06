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Terkos’ta kayıklar karaya oturdu

İstanbul'da kurak geçen yazın ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 27'ye düştü. Kuraklığa yenilen barajlardan biri olan Terkos'ta doluluk oranı, 13,83'e geriledi. Bazı bölümlerinde suyun yaklaşık 100 m çekildiği Terkos’un kıyılarındaki bağlı teknelerden çoğu karaya oturdu.

04:00 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Terkos.

Terkos.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 27’ye geriledi. Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan biri olan Terkos’ta doluluk oranı, 13,83’e geriledi. Baraj gölünün bazı bölümlerinde sular yaklaşık 100 metre çekilirken, kıyıdaki teknelerin çoğu karaya oturdu. İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Son 14 gün içinde ortalama doluluk oranı yüzde 31,57’den yüzde 27,88 geriledi. Bu rakam 2023 yılı içinde ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. İSKİ tarafından yapılan ölçüm istatistiklerine göre bu değerin, 2014 yılından bu yana en düşük değer olduğu belirtildi. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı ise yüzde 56,88 olarak ölçülmüştü. Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Terkos oldu. 2014 yılında yaşanan kuraklıkta bile yüzde 37,12 olarak ölçülen doluluk oranı bu gün itibarıyla 13,83 olarak kayda geçti. Terkos baraj gölünde geçen yıl ölçülen doluluk oranı yüzde 56,7 idi.


İstanbul'u vuran sağanak yağış can aldı: Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti
İstanbul'u vuran sağanak yağış can aldı: Sel sularına kapılan iki kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış vurdu. Kentin kuzeyi için uyarısı yapılan sağanak, akşam saatlerinde Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanırken; sağanak yağış ile ilgili paylaşımda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı. Vali Gül ayrıca, su baskını dolayısıyla evleri kullanılmayacak durumda olanlarla su basma riski olan vatandaşların kamu tesislerinde misafir edileceğini açıkladı. İstanbul Valiliği de Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel sularına kapılan iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


#Terkos
#Aktüel
#Kuraklık
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