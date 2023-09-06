Terkos’ta kayıklar karaya oturdu

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 27’ye geriledi. Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan biri olan Terkos’ta doluluk oranı, 13,83’e geriledi. Baraj gölünün bazı bölümlerinde sular yaklaşık 100 metre çekilirken, kıyıdaki teknelerin çoğu karaya oturdu. İstanbul’da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Son 14 gün içinde ortalama doluluk oranı yüzde 31,57’den yüzde 27,88 geriledi. Bu rakam 2023 yılı içinde ölçülen en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. İSKİ tarafından yapılan ölçüm istatistiklerine göre bu değerin, 2014 yılından bu yana en düşük değer olduğu belirtildi. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı ise yüzde 56,88 olarak ölçülmüştü. Kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Terkos oldu. 2014 yılında yaşanan kuraklıkta bile yüzde 37,12 olarak ölçülen doluluk oranı bu gün itibarıyla 13,83 olarak kayda geçti. Terkos baraj gölünde geçen yıl ölçülen doluluk oranı yüzde 56,7 idi.