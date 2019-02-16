Terör dairesine takviye

Yapılan düzenlemeyle Yargıtay’ın en kritik dairelerinden birisi olan 16. Ceza Dairesi’ne de takviye yapıldı. Buna göre, “Anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast, casusluk ve silahlı örgüt” dosyalarına bakan ve önümüzdeki süreçte ilk derece mahkemelerinde görülen davaların sonuçlanmasıyla iş yükünün daha da artacağı belirtilen 16. Ceza Dairesi’ne 3 üye görevlendirildi.

YARGITAY’DA DAİRELER YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Bu isimlerden birisi, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Yargıtay’a seçilen Eyüp Mergen oldu. Yine FETÖ’nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı 9. Ceza Dairesi üyesi Ergün Şahin ile 19. Ceza Dairesi üyesi Ali Nevzat Açıkgöz de yapılan değişiklikle bu dairede görevlendirildi. Böylece 16. Ceza Dairesi’nde başkan ile birlikte görev yapan üye sayısı 17’ye yükseldi.

9. CEZA’YA İKİ YENİ ÜYE

15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSK üyelerinin yargılanmasını yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne de 2 yeni üye verildi. Yargıtay üyeliğine seçilen Ömer Faruk Aydıner ile Yargıtay’a seçilen Zikrullah Özbağ, bu dairede görevlendirildi. İki heyet halinde çalışan 9. Ceza Dairesinde yapılan değişikle görev yapan üye sayısı başkanla birlikte 13’e yükselmiş oldu.