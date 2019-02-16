Gündem Terör dairesine takviye
ANKARA

Terör dairesine takviye

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), emeklilik nedeniyle 16 üyeliğin boş bulunduğu Yargıtay’a 5 Şubat günü 8 üye seçmişti. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca 8 yeni üyenin görev yapacağı daireleri belirlenirken, mevcut 9 üyenin dairelerinde de değişiklik yapıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Yargıtay (Arşiv)
Yargıtay (Arşiv)

Yapılan düzenlemeyle Yargıtay’ın en kritik dairelerinden birisi olan 16. Ceza Dairesi’ne de takviye yapıldı. Buna göre, “Anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast, casusluk ve silahlı örgüt” dosyalarına bakan ve önümüzdeki süreçte ilk derece mahkemelerinde görülen davaların sonuçlanmasıyla iş yükünün daha da artacağı belirtilen 16. Ceza Dairesi’ne 3 üye görevlendirildi.

YARGITAY’DA DAİRELER YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Bu isimlerden birisi, Konya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken Yargıtay’a seçilen Eyüp Mergen oldu. Yine FETÖ’nün yüksek yargı üyelerinin yargılandığı 9. Ceza Dairesi üyesi Ergün Şahin ile 19. Ceza Dairesi üyesi Ali Nevzat Açıkgöz de yapılan değişiklikle bu dairede görevlendirildi. Böylece 16. Ceza Dairesi’nde başkan ile birlikte görev yapan üye sayısı 17’ye yükseldi.

9. CEZA’YA İKİ YENİ ÜYE

  • 15 Temmuz darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSK üyelerinin yargılanmasını yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi’ne de 2 yeni üye verildi. Yargıtay üyeliğine seçilen Ömer Faruk Aydıner ile Yargıtay’a seçilen Zikrullah Özbağ, bu dairede görevlendirildi. İki heyet halinde çalışan 9. Ceza Dairesinde yapılan değişikle görev yapan üye sayısı başkanla birlikte 13’e yükselmiş oldu.

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