Terör destekçisine üst düzey görev

Adana’da Belediye Meclisi üyeleri listesine yansıyan CHP-HDP ittifakı seçimlerin ardından da kendini gösterdi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, büyükşehir belediyesine bağlı Beldetaş Anonim Şirketi’ne Kamuran Karaca’yı atadı.

CHP’nin HDP kontenjanından Yüreğir Belediye Başkanı adayı olan Karaca, Ankara’daki Genel Merkez binasında YPG’li yaralı teröristlerin tedavi edildiği EĞİTİM-SEN’in eski genel başkanı. Karaca, hendek olaylarında da sokağa çıkma yasağına karşı çıkarak, operasyonların durması için iş bırakma çağrısı yapmıştı.

MECLİS LİSTELERİNDE 340 PKK’LI VARDI

31 Mart yerel seçimlerinde CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nden oluşan ittifak, belediye meclis listelerini Kandil’e emanet etmişti. İttifakın ortak aday çıkardığı yerlerde 340 PKK’lı belediye meclisi listelerine alındığı kamuoyuna yansımıştı. Seçimlerin ardından belediyelerde yapılan görevlendimelerde de ittifak kendini gösterdi.

31 Mart’ta Zeydan Karalar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan görevlendirme CHP-HDP ittifakını gözler önüne serdi. Belediyeye bağlı Beldetaş Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na CHP’nin HDP kontenjanından 31 Mart’ta Yüreğir Belediye Başkan adayı olan Kamuran Karaca atandı.

TERÖRİSTE TEDAVİ

Ankara’daki Genel Merkez binasında YPG’li yaralı teröristlerin tedavi edildiği EĞİTEM-SEN’in eski genel başkanı olan Karaca, terör bağlantısı nedeniyle o dönem ihraç edilen kamu çalışanlarının avukatı gibi hareket etmişti.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ İLE OMUZ OMUZA

Karaca o dönemde PKK terör örgütü ve yöneticisi olma suçlarından tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile ortak bir tutum sergilemişti. Karaca, Güneydoğu ve Doğu Anadolu’yu savaş alanına çeviren hendek olaylarında da sokağa çıkma yasağına karşı çıkarak, bu süreçte Selahattin Demirtaş ve HDP’li isimlerle görüşmüş, operasyonların durması için iş bırakma çağrısı yapmıştı.

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