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POLİTİKA

Terör hedefleri yerle bir

Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK unsurlarına yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında teröristlerin inlerine girildi, Hava Kuvvetleri'miz terör hedeflerini yerle bir etti" denildi.

Haber Merkezi AA
Terör hedefleri yerle bir
MSB'nin paylaşımı.

Pençe harekatlarının sürdüğü Irak’ın kuzeyinde, başta Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine kara ve hava harekatı başlatılmıştı.

Operasyonlara ilişkin paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" dedi.

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