Terör hedefleri yerle bir

Pençe harekatlarının sürdüğü Irak’ın kuzeyinde, başta Metina olmak üzere Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil’in bazı bölgelerine kara ve hava harekatı başlatılmıştı.

Operasyonlara ilişkin paylaşımda bulunan Milli Savunma Bakanlığı, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti" dedi.

Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/IL4NCp10UP REKLAM April 25, 2021