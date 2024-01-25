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Terör inleri yerle bir ediliyor: Diyarbakır'da teröristlere ait 10 sığınak ve iki mağara imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda, güvenlik güçleri tarafından 10 sığınak ve 2 mağarada önemli miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

10:40 - 25/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:42 - 25/01/2024 Perşembe
AA
Diyarbakır
Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan Operasyonu" gerçekleştirildi.


Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

  • Operasyonda, 10 sığınak ve 2 mağarada, uzun namlulu silah, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 uzun namlulu silah şarjörü, uzun namlulu silah namlusu ve kundağı, 30 fişek, dürbün, 3 hücum yeleği, termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, araç kumandası, 11 tüp, 6 kilogram amonyum nitrat, 30 kilogram gübre ve jeneratör motoru bulundu.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri yerinde imha edildi, diğer malzemeler muhafaza altına alındı.



#Diyarbakır
#mühimmat
#operasyon
2 saat önce
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