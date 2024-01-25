Terör inleri yerle bir ediliyor: Diyarbakır'da teröristlere ait 10 sığınak ve iki mağara imha edildi

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Dokuz İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-46” operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda çok miktarda döviz ve Türk Lirasına da el konuldu.