Terör örgütü iki erkek çocuğunu daha kaçırdı

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.