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Gündem Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı
POLİTİKA

Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı

Mehmetçik'in düzenlediği başarılı operasyonlar nedeniyle kaçacak mağaraları kalmayan PKK'lı hainler, küçük kız çocuklarını silah altına almaya başladı. 12-13 yaşlarındaki çocukların dağda çekilen fotoğrafları PKK'nın kendi medyaları üzerinden servis edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı.
Terör örgütü PKK, 14 kız çocuğunu kandırıp dağa çıkardı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya yurt içinde ve yurt dışında büyük darbeler vurdu.

Art arda düzenlenen operasyonlarla adeta beli kırılan kalleş terör örgütü, küçük kız çocuklarını kandırıp dağa çıkardı.

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PKK Suriye’de yine çocuk kaçırdı: PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı

14 KÜÇÜK ÇOCUĞA SİLAH VERİLDİ

Henüz 12-13 yaşlarında olan küçük çocukları silah altına alan PKK'lı teröristler, dağda çekilen fotoğrafları kendi medyaları üzerinden servis etti.

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PKK'NIN ALÇAK PLANI

PKK'lı teröristlerin küçük çocukları silahlandırıp Türk askerine karşı sahaya sürmesi, örgütün alçak planlarını da ortaya serdi.

Hain planları yapan PKK elebaşları büyük bir titizlikle Türk askerinden saklanırken, küçük kızlar sahaya sürülecek ve Türk askerinin küçük çocukları öldürdüğüne dair yalan haberler servis ettirilecek.

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HDP'DEN SES YOK FEMİNİST GRUPLARDAN SES YOK

PKK'lı teröristlerin 14 küçük çocuğu silahlandırıp dağa çıkarması karşısında örgütün siyasi kanadı HDP sessizliğe gömüldü.

Çocuklarla ilgili sürekli yalan haberler üzerinden sokaklara dökülen feminist gruplar da PKK'lı alçakların kız çocuklarını dağa kaçırması karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

SİHA'ların İdlib operasyonu dünya basınında: Ankara teknolojik gücünü gösterdi
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Teröristlerin korkulu rüyası: Bayraktar
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Teröristlerin korkulu rüyası: Bayraktar
Türk Hava Kuvvetleri envanterine 2015 yılında giriş yapan yüzde yüz yerli yapım Bayraktar İHA, son 2 ayda 72 teröristi etkisiz hale getirdi. Roketsan'ın geliştirdiği füzelerle donatılan Bayraktar, 24 saat kesintisiz uçuş yapıp keşif ve saldırı gücüyle adından söz ettiriyor.


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