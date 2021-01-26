Gündem Terör örgütü PKK/KCKnın gençlik yapılanmasına gözaltı kararı
ANKARA

Terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

  • Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) mensuplarının deşifresi edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, fiziki ve teknik takip sonucu örgütün sözde Gençlik Yürütme Kurulu (GYK) ile Gençlik Meclisi (GM) üyeliklerine seçildikleri ve terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda şu ana kadar 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı
GÜNDEM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li Sağlar hakkında soruşturma başlattı

Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Kritik soruşturmaları yönettiler
GÜNDEM
Ankara ve İstanbul’a yeni başsavcı: Kritik soruşturmaları yönettiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili açıklama: El svaplarında atış artığına rastlanılmıştır
GÜNDEM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili açıklama: El svaplarında atış artığına rastlanılmıştır

Ankara'da FETÖ operasyonu
GÜNDEM
Ankara'da FETÖ operasyonu
Abone Ol Google News
Doktor Civanım gerçek oldu

'Doktor Civanım' gerçek oldu

​'Şifa dağıtıyorum' diyen çiftçinin evinin önü insan dolu.
Türkiyeninyeni nesil silahı

Türkiye'nin
yeni nesil silahı

​Işık hızında atış yaparak hedefleri imha ediyor.
MHP lideri Bahçeli konuşuyor

MHP lideri Bahçeli konuşuyor

​Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz.

Ankara ve İzmir'de<br>peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir'de
peş peşe FETÖ operasyonu

Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar.
Yeni dönem<br>mezar taşları karekod'lu

Yeni dönem
mezar taşları karekod'lu

Ölenin özgeçmişi videosu ve fotoğrafları görüntülenebiliyor.

​Yine CHP yine tecavüz vakası.
Döner skandalı

Döner skandalı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından 100 kilo et imha edildi.
Sizin yaptığınız<br>boşanmaya neden olur

Sizin yaptığınız
boşanmaya neden olur

​Kumar baskınında yakalanan kişinin tepkisi.
Ortalık savaş<br>alanına döndü

Ortalık savaş
alanına döndü

Kamyonun kağıt gibi ezdiği otomobilden cansız bedeni çıktı.
Beş ilde<br>FETÖ operasyonu

Beş ilde
FETÖ operasyonu

​Çok sayıda şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Araç içinde<br>ayakları dondu

Araç içinde
ayakları dondu

​Sıcaklık araç içerisinde eksi 35'e kadar düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.