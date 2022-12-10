Gündem Terör örgütü PKK/YPGye üst düzey darbe Sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lideri öldürüldü
ANKARA

Terör örgütü PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe: Sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lideri öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerden birinin, PKK/YPG'nin sözde Afrin Kurtuluş Güçleri'nin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi.

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Terör örgütü PKK/YPGye üst düzey darbe: Sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lideri öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirilen PKK/YPG’li teröristlerden birinin örgütün sözde Afrin Kurtuluş Güçlerinin lider kadrosunda bulunan Fehmi Muhammed olduğu tespit edildi. Nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

MİT hepsinin üzerini çizdi: İnlerine girip sözde üst düzey yöneticileri tek tek paketledi
FOTOĞRAF 15
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Milli İstihbarat Teşkilatı, hem sınır içi hem de sınır ötesi operasyonları ile nefes kesiyor.
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Son dönemde özellikle terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT, düzenlediği nokta operasyonlar ile teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyor.
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Özellikle Türkiye’nin sınırı olan Irak’ın kuzeyi ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKKKCKYPGHPG terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerini teknik ve fiziki takibe alan MİT, saha personellerinin yanı sıra uzaktan ateş destek unsurları ile nokta operasyonlar gerçekleştiriyor.
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Son bir ayda yaklaşık 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.
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Terör örgütü PKKKCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer
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PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan
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Güngören saldırısının faillerinden PKK mensubu Nüsret Tebiş
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Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kobani eyalet sorumlusu Şahin Tekintanğaç
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MİT tarafından son dönemde terör örgütü PKK-HPG’nin sözde konsey üyesi terörist Hanım Demir
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Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kobani eyalet yürütme kurulu üyesi Erhan Arman
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Terör örgütü PKKYPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan
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Terör örgütü PKK-YPG’nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu Yusif Mehmud Rebani
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Terör örgütü PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi Kongra-Gel başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu
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Irak ve Suriye’de gerçekleştirilen sınır ötesi nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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MİT hepsinin üzerini çizdi
MİT hepsinin üzerini çizdi: İnlerine girip sözde üst düzey yöneticileri tek tek paketledi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son zamanlarda nefes kesen nokta operasyonlar ile terör örgütlerinin sözde üst düzey yöneticilerini bir bir etkisiz hale getiriyor. Son bir ayda terör örgütlerinden yaklaşık 10 sözde üst düzey yönetici etkisiz hale getirildi.

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü
GÜNDEM
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü
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