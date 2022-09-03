Gündem Terör örgütü PKKda çözülme devam ediyor Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
ANKARA

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan "İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yapıldı.

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Haber Merkezi DHA
Terör örgütü PKKda çözülme devam ediyor: Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.

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