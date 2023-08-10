Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.