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Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Milli Savunma Bakanlığı, dünkü saldırının planlayıcısı dahil 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.

15:49 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe.

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İnlerini yıkıyor, her birinden tek tek hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.

Dünkü hain saldırının planlayıcısı da aralarında

Operasyonlar sürerken aralarında dünkü hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"



#MSB
#Milli Savunma Bakanlığı
#Ankara
40 dakika önce
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