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BARIŞ PINARI HAREKATI ŞANLIURFA MARDİN

Terör örgütü PYD/PKK sivilleri hedef aldı: Biri bebek 4 şehit

Terör örgütü PYD/PKK Türkiye'deki sivilleri vurdu: Biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyle birlikte Suriye tarafındaki teröristler Türkiye'deki sivil yerleşim alanlarını hedef alıyor. Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'de 6 kişi şehit oldu, 68 kişi yaralandı. Öte yandan Akçakale'ye teröristler tarafından atılan havan mermisiyle bir bebek şehit düştü. Nusaybin'de ise 2 çocuk hain teröristler tarafından şehit edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristler, yerleşim bölgelerini vuruyor.
Teröristler, yerleşim bölgelerini vuruyor.

Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’nın başlamasının ardından Teröristler tarafından Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin'e saldırılar yapıldı biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu 68 kişi yaralandı.

Havan toplarının tamamı ilçe merkezindeki evlere isabet etti.
  • Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki operasyonları sürerken, obüs ve topçu birlikleri ile terör yuvaları teker teker imha ediliyor. Bölgeden çekilmeye başlayan terör örgütü üyeleri ise attığı havan mermileri ile Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ve Akçakale ilçelerindeki sivilleri hedef alıyor. Tel Abyad sınırındaki Akçakale ilçesinde 2 gündür toplam 21 ayrı noktaya havan topu düştü. Havan toplarının tamamı ilçe merkezindeki evlere isabet etti. Bebek katili YPG/PKK terör örgütünün roketli saldırılarında bir Suriyeli bebek ile bir memur şehit edildi, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda İHA Muhabiri Şinasi İnan da yaralandı.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Akçakale’de masum sivilleri katleden PKK/PYD-YPG’li teröristler ve mevzileri tespit edilerek ateş destek vasıtalarıyla imha edildi" denildi.

Terör örgütü tarafından atılan havan mermisi evde hasar oluşturdu.

Şanlıurfa Valiliği: 2 şehidimiz var

Şanlıurfa Valiliği saldırılara ilişkin, "Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.

Nusaybin'de bir anne ve iki çocuğu şehit düştü

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivil yerleşim yerlerine havan mermileriyle yapılan saldırılarda bir anne ve 2 çocuğu şehit düştü, 24 kişi yaralandı.

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