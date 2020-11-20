Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Terör örgütü PYD/YPGnin sözde istihbarat biriminde görevli terörist yakalandı
POLİTİKA

Terör örgütü PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görevli terörist yakalandı

Suriye'de terör örgütü PYD/YPG'nin sözde istihbarat biriminde görev yaptığı belirlenen terörist K.A, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığının tespit edilmesi üzerine jandarma tarafından yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Terörist K.A, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Terörist K.A, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, PKK'nın Suriye kolu olan PYD/YPG terör örgütü mensubu, Suriye Halep doğumlu K.A.'nın, Beypazarı ilçesinde olduğu belirlendi.

K.A.'nın, terör örgütünün Suriye Resulayn bölgesinde, sözde 'istihbarat birimi'nde görev yaptığı, 2019 yılında göçmen gibi Türkiye'ye giriş yapıp, Beypazarı'na geldiği ve burada tarım işçisi olarak çalıştığı tespit edildi.

K.A., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma tarafından ilçede yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen K.A., çıkarıldığı Beypazarı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 340'ın altına düştü
Abone Ol Google News
Giresunda akılalmaz olay

Giresun'da akılalmaz olay

10 dakika ayıyla boğuştu, köpekler sayesinde hayatı kurtuldu.
TEMde çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.
Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor

Sokağa çıkma yasağı
ne zaman başlıyor

​Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli detay.
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Askerlik sevk tarihleri ertelendi.

Ayet paylaştı

Ayet paylaştı

Mesut Özil, İslamofobi'ye karşı çağrıda bulundu.

Zonguldak <br>alarm veriyor

Zonguldak
alarm veriyor

​Kentte yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu...

​Uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu.

​20 yaş altı ve 65 yaş üstü için İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar.

​700 ton ağırlığındaki ilk tabliye Çanakkale'ye ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.