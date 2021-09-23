Terör örgütüne ağır darbe: 11 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geçit vermeyeceğiz! Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."

Geçit vermeyeceğiz!



Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimi, Kahraman Komandolarımız tarafından önlendi. 11 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/EAVzjHRHUL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2021

GÜNDEM MSB: Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi

DÜNYA Mehmetçik tam isabet vurdu: en az 9 PKK'lı öldürüldü