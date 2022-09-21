Gündem Terör örgütüne darbe üstüne darbe 9 PKKlı öldürüldü
ANKARA

Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 9 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 9 PKKlı öldürüldü
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
Türkiyenin en değerli 10 ilçesi

Türkiye'nin en
değerli 10 ilçesi

​Liste belli oldu: Fiyatları dudak uçuklatıyor.
Böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz​

'Böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz​'

Van Gölü'ndeki çekilmeyle ortaya çıktı​.
11 konteyner içerisinde İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira

​Tanıyan ilk ülke Türkiye oldu

​ABD ve Kanada savaş gemileri bölgede: Çin'den sert tepki

​Ekipler bölgeye sevk edildi.

İş yerinin imalathanesinde kaydedildi: Kameralar her şeyi çekti.
Tamiri aylar sürüyor

Tamiri aylar sürüyor

Hurdadan alıp ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Daha önce TOKİ'den ev alanlara müjdeli haber.

​SUV modelinde fiyat ne olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.