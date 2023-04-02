Terör sevici eski İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın devleti hedef alan yeni paylaşımları ortaya çıktı

Eda Ezgi Yıldız
PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını karalayan paylaşımları da ortaya çıktı.
Polis teşkilatını hedef aldı
Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından 'Halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı saptandı. Yıldız'ın ayrıca devleti teröristlikle suçlayan paylaşımlarda da bulunduğu belirlendi.
Sabah'ta yer alan habere göre Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi sonrasındaki paylaşım dışında polis teşkilatına halka zülüm örgütüdür gibi örgütsel paylaşımları da ortaya çıkan Yıldız paylaşımların yaptığı hesabın kendisine ait olduğunu söylediği sırada ifadeyi durdurup avukatıyla görüştüğü öğrenildi.
CHP Parti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin lira maaşla işe alındı.
İfadesinde kıvırmaya çalıştı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Selim Kiraz ve diğer twitlerinin ortaya çıkmasının arından hesabını kapatan Ezgi Yıldız, İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde ifadesi alındıktan sonra sevk edildiğini mahkemece tutuklandı. İfadesinde inkara sarılan Ezgi Yıldız'ın terör örgütleriyle bağı araştırılırken, yapılan paylaşımlarla ilgili Siber polisin geçmişe yönelik detaylı çalışmasının da devam ettiği öğrenildi.
Terör sevici İBB çalışanı ifadesinde @ezgiyildiz34 rumuzlu hesabın kendisine ait olduğunu, hesabı çok uzun bir süredir kullandığını, 30 Mart 2023'de twitter üzerinden aldığı hakaret ve tehditler nedeniyle de saat 09:00-09:30 sıralarında hesabını kapattığını söyledi.
Bu sırada avukatıyla özel görüşme yapmak isteyen Yıldız, ifadesinin devamında paylaşımı kendisinin yapmadığını, kendisinin etiketlenerek paylaşımlar başlayınca Şehit Savcı hakkında twiti gördüğünü öne sürerek linç kampanyası başlatıldığı için hesabını dondurduğunu söyledi.