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Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 4 günde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi. Ayrıca Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Seren Som
12:57 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 14:07 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hakurk düzenlenen son hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Hakurk düzenlenen son hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB tarafından "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!" denilerek yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. ▪️ Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi. ▪️ Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu."

Bir darbe de Suriye'nin kuzeyinde

MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

  • "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."



#MSB
#Irak
#PKK
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