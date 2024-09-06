Hakurk düzenlenen son hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB tarafından "Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!" denilerek yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- "2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor. ▪️ Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi. ▪️ Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu."
Bir darbe de Suriye'nin kuzeyinde
Bir darbe de Suriye'nin kuzeyinde
MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
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2 saat önce