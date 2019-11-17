Teröre 19 milyon euro Almanya’da FETÖ’nün cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak olan “Bir Ev” projesine hükümet 9 milyon 500 bin euro daha verecek. Böylece projeye hükümetin yapacağı maddi destek 19 milyon 500 bin euroyu bulacak.

Haber Merkezi 17 Kasım 2019, 04:00 Yeni Şafak