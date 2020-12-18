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ANKARA

​Teröre asla yer yok ​

Teröre asla yer yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de ağırladığı Irak Başbakanı Kazımi ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, “Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Ne Türkiye’nin ne Irak’ın ne de Suriye’nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Irak Başbakanı Kazımi
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Irak Başbakanı Kazımi

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ile Kazımi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki işbirliği anlaşmalarının ardından Erdoğan ve Kazımi ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:

TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

İki komşu ülke olarak ikili ilişkilerimizi geliştirmekte kararlıyız. Komşumuz Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasına verdiğimiz önem herkesin malumudur. Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Bölücü örgüt sivilleri hedef alan saldırılarıyla vahşi yüzünü göstermiştir. Irak makamlarının PKK’ya karşı yürüttüğü operasyonları takdirle karşılıyoruz. Iraklı kardeşlerimize destek sağlıyoruz.

Resmi davetli olarak Ankara’ya gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iki ülke ilişkileri ve bölgesel sorunları görüştü.

KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR MÜCADELE

  • Bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Irak’ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Sayın Kazımi ile ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık. Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

HEDEF 20 MİLYAR DOLAR

Irak’la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. Özellikle enerji sektöründe büyük bir iş birliği potansiyelimiz bulunuyor. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak zorunluluk haline gelmiştir. Biz suyun bir iş birliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

SU ANLAŞMAZLIK DEĞİL İŞBİRLİĞİ UNSURU

  • DEAŞ tarafından tahrip edilen Kerkük Ceyhan Petrol Boru Hattı’nın tamamlanarak Kerkük petrolünün bir an önce dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. Türkiye olarak suyun bir anlaşmazlık unsuru değil işbirliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz. Toplantını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Stratejik konsey toplantımızı Irak’ta yapacağız. Şu beladan kurtulduğumuz zaman Irak seyahatimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye bizim için önemli bir ülke

Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ise Türkiye ile Irak arasında ortak birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını söyledi. Kazımi, “Irak her zaman tüm komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı arzu eden bir ülkedir. Hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır, ortak çıkarlar içerisinde saygıyla yaklaşmaktadır. Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu’da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan biridir. Türkiye’nin etkin ve yetkin şirketleriyle tecrübelerimiz var, bu deneyimlerin devam etmesini arzulamaktayız ve Türkiye ile gerçek anlamda bir işbirliği tesis etme arzusu içerisindeyiz” dedi.

  • Kazımi, “Türkiye’yi tehdit eden hiçbir oluşuma ve yapıya müsemaha göstermemiz mümkün değildir. DEAŞ gibi bölgeye zarar veren örgütlere karşı beraber çalışma arzusu içerisindeyiz. İki gün önce bazı terör grupları Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne sızma girişiminde bulundular ve güvenlik güçlerimizle çatışmalar gerçekleşti” diye konuştu. “Irak’ın kapıları tüm Türk iş insanları ve yatırımcılara açıktır” sözleriyle yatırımcıları Irak’a davet eden Kazımi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en kısa sürede ülkelerine beklediklerini söyledi.
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