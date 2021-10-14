Gündem Teröre bir darbe daha Son beş günde 16 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröre bir darbe daha: Son beş günde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Teröre bir darbe daha: Son beş günde 16 PKKlı etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

MSB: 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi
GÜNDEM
MSB: 8’i FETÖ, 2’si PKK ve 1’i DHKPC mensubu olmak üzere 11 terörist yakalanarak Jandarma’ya teslim edildi

MSB açıkladı: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
MSB açıkladı: 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Saldırı hazırlığındaydılar: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz
DÜNYA
Saldırı hazırlığındaydılar: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre pençe darbesi: Dört terörist öldürüldü
GÜNDEM
Teröre pençe darbesi: Dört terörist öldürüldü
İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.