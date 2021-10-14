Teröre bir darbe daha: Son beş günde 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Terörü kaynağında bertaraf etmeye kararlılıkla devam eden Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son beş günde Fırat Kalkanı bölgesinde 13, Barış Pınarı bölgesinde 3 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 16 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/a2zdAMFWXt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2021

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DÜNYA Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi