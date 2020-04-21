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ANKARA

Teröre büyük darbe: Tepede 547 çizik

Terör örgütlerine karşı yürütülen topyekün mücadele sonuç veriyor. Güvenlik güçlerinin nokta atışı operasyonlarıyla bugüne kadar 547 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 403’ü terörden arananlar listesinde yer alıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, bir yandan dünyayı etkisi altına alın Kovid-19 salgınıyla mücadele verirken, bir yandan da terör örgütleriyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla örgütlere göz açtırılmazken, elebaşları da bir bir temizleniyor.

403’Ü LİSTEDE

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2015 Ekim’den bu yana 547 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Bunların önemli bir kısmını PKK çatısı altında faaliyet yürüten teröristler oluşturuyor. 547 teröristen 403’ünün ise başına ödül koyulan ve ‘aranan terörist listesi’nde yer alan elebaşları olduğu belirlendi.

23’Ü 2020’DE ETKİSİZ

Arananlar listesinden temizlenen teröristlerden 23’ü 2020 yılında etkisiz hale getirildi. Bu sayı, 2019’da 129, 2018’de 80, 2017’de 68, 2016’da 103’tü. Son olarak, başına 1 milyon ödül koyulan ve turuncu listede yer alan Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmişti. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen Okay’ın, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu olduğu açıklanmıştı. Listenin en tehlikelileri arasında yer alan ve başına 10 milyon liraya kadar ödül koyulan “kırmızı kategori”den PKK-KCK, DEAŞ ve MLKP mensubu 29 elebaşı etkisiz hale getirildi.

En fazla temizlik gride

  • 3 milyon lira ile arananların bulunduğu ‘mavi’ kategoriden 25,2 milyon liralık ‘yeşil’ kategoriden 30,1 milyon liralık ‘turuncu’ kategoriden ise 45 terörist temizlendi. En fazla temizlik ise 500 bin liralık ödülle arananların bulunduğu ‘gri’ kategoride yapıldı. Gri kategoriden 274 teröristin üstü çizildi.

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