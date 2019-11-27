Gündem Teröre destek veren işi kaptı
POLİTİKA

Teröre destek veren işi kaptı

Ekrem İmamoğlu, HDP/PKK ve uzantıları ile ittifakın diyetini ödüyor. Göreve geldiğinden bu yana 5 bin 831 kişiyi işten çıkaran İmamoğlu, ekmeğinden ettiklerinin yerine daha önce terör örgütlerine destek veren kişileri alıyor. Selahattin Demirtaş’ı ‘bataklıkta açan beyaz nilüfere’ benzeten Özgen Nama bunlardan sadece biri.

Fatih Özer Yeni Şafak
Özgen Nama
Özgen Nama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesinde HDP/PKK ve uzantıları ile yaptığı ittifakın diyetini ödemeye başladı. 5 bin 831 kişiyi işten çıkan İmamoğlu, çıkardıklarının yerine daha önce terör örgütlerine destek açıklamaları yapan insanlarla doldurmaya başladı. 31 Mart’ta Millet İttifakı’nın Sancaktepe Belediye Başkan adayı olan Özgen Nama, İstanbul Halk Ekmek A.Ş’nin yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.

Özgen Nama

HEM PKK’YA HEM FETÖ’YE!

Nama, daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve yaptığı açıklamalarla HDP’li Selahattin Demirtaş’ı ‘bataklıkta açan beyaz nilüfere’ benzetti ve serbest bırakılmasını istedi. Nama, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, darbeci İlhan Talu ve darbeci Levent Türkkan’ı savunan twitler de attıi.

İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
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İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti.


TERÖR SAFINDA YERİNİ ALDI

Zeynep Tanbay

Ermeni soykırımı iddialarını destekleyen, hendek eylemlerinde TSK müdahalesine sert eleştiriler getiren ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras’ın eşi Zeynep Tanbay’a da İBB’de görev verildi. İBB’ye 14 bin lira karşılığında 2 ay profesyonel danışmanlık hizmeti vermeye başlayan dansçı Tanbay, açıklamalarıyla eşi Ufuk Uras’dan geri kalmadı. Tutuklu Selahattin Demirtaş’a sosyal medya hesabından övgüler yağdıran Tanbay, “Bu toprakların yetiştirdiği en zeki en akıllı siyasetçi Demirtaş” ifadelerini kullandı. Hendek operasyonları karşısında terör örgütü safında yer alan Tanbay, sözde Ermeni soykırımı için ise “Devlet özür dilemeli” ifadesini kullandı.

Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiyeyi şikayet edip, HDP'yi savundu
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Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiyeyi şikayet edip, HDP'yi savundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savundu, İmamoğlu Türkiye'yi ise Avrupa'ya şikayet etti.


GÜLEN’İN DAVETLİSİYDİ!

Ekrem İmamoğlu

İBB şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.’nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve eski CHP Yerel Yönetimler Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın getirildi. CHP’li Günaydın, elebaşı Fetullah Gülen’in daveti üzerine ABD’ye giden isim olarak biliniyor. CHP’li İmamoğlu, İstanbul seçimleri iptal edildikten sonra “Atatürk posterini indirdiler” yalan haberini yapan Demirören Haber Ajansı muhabiri Gökhan Çelik’i unutmadı. Seçim sonrası Çelik’de İBB bünyesinde çalışmaya başladı.

Emek hırsızına görev

  • İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği’ne atanan Mehmet Ergen’in, 2011 yılında görülen ve sanat dünyasında emek hırsızlığı olarak nitelendirilen bir davadan 30 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildiği ortaya çıktı. Çevirmen Lale Eren Dalsar’ın açtığı 2008 tarihli dava dosyasına göre, Mehmet Ergen, Dalsar’ın yabancı bir yazardan yaptığı çeviri eseri (Oyunun Oyunu) kendi çevirisiymiş gibi göstermekle suçlandı. Bu suçlama doğrultusunda Mehmet Ergen maddi ve manevi tazminat olarak toplamda 30 bin TL ödemeye mahkum edildi.

İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Size güç olmak için geldik
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İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: Size güç olmak için geldik
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde HDP ile ortak çalışma yapabileceklerinin sinyalini verdi. İmamoğlu, 'Burada olmamızın tek sebebi size güç olmak, ama daha ötesinde bize fark etmiyor, aynı yerde görüyoruz kendimizi” diye konuştu.


CHPnin taht oyunları

CHP'nin taht oyunları

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Teröre destek veren işi kaptı

Teröre destek veren işi kaptı

​Ekrem İmamoğlu HDP/PKK ve uzantılarıyla ittifakın diyetini ödüyor.
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