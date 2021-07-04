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DİYARBAKIR

Teröre maddi destek sağlayanlara operasyon: 65 tutuklama

Diyarbakır'da teröre finansman olanlara yönelik yürütülen operasyonda gözaltına alınan 73 kişiden 65'i tutuklandı. 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda da 33 zanlı tutuklanmıştı.

Haber Merkezi AA
Teröre maddi destek sağlayanlara operasyon: 65 tutuklama
Gözaltına alınan 73 kişiden 65'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 65 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda ikinci dalga

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 22 Haziran 2021 tarihinde ikinci dalgası icra edilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 73 şüpheliden 65'inin tutuklandığı bildirildi.

Birinci dalgada 33 tutuklama

Açıklamada, 17 Haziran 2021'de birinci dalgası düzenlenen operasyonda ise gözaltına alınan 33 zanlının tutuklandığı anımsatılarak, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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