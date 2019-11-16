Terörist Abdi’yi davet hakarettir

Beyaz Saray, Abdullah Öcalan’ın Suriye’deki ‘manevi oğlu’ PKK/YPG elebaşı Ferhad Abdi Şahin’i ağırlamaya hazırlanıyor. Senatörler, teröristbaşının vize işlemlerine kolaylık sağlanması için harekete geçti. Skandal girişime tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Amerikan ‘The Washington Examiner’ gazetesine yazdığı makalede bir dizi uyarıda bulundu. ABD yönetimini ‘bir teröriste ev sahipliği yapmamaları’ yönünde uyaran

Altun, şöyle yazdı:

O BİR TERÖRİST

“Bir grup ABD’li senatörün, Dışişleri Bakanlığına, kongreye hitap etmesi ve Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi için ‘Mazlum Kobani’ kod adlı teröristin vize işlemlerini hızlandırma çağrısında bulunması, ABD’nin 67 yıllık NATO müttefiki Türkiye tarafından kesinlikle kabul edilebilir değildir. Ferhad Abdi, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın yönetimindeki bir teröristtir. Abdi’nin Amerikan medyasında ‘Suriye’de DEAŞ’a karşı mücadele ettiği öne sürülen YPG’nin sözde komutanı’ olarak yüceltilmesi utanç vericidir.”

ÖCALAN’IN EMRİNDEYDİ

“Sözkonusu davet, sadece diplomatik bir hata değil, aynı zamanda sevdiklerini bu azılı terör örgütünün ellerinde kaybetmiş binlerce Türk ailesine hakarettir. ABD’li vekiller, Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan bir terör örgütü elebaşının altına neden kırmızı halı sermektedir? Senatörlerin Abdi’yi daveti, Türk-Amerikan ilişkilerine zarar vermekle kalmayıp, YPG’nin PKK ile olan bağı göz önüne alındığında, ABD yasalarına göre bir suç teşkil etmektedir. Abdi Şahin, yaklaşık 20 yıl boyunca öğretmenler, köylüler, askerler, çocuklar ve yaşlılar dahil 40 binden fazla masum Türk ve Kürt’ün ölümünden sorumlu olan PKK’nın tutuklu elebaşı Abdullah Öcalan’ın emrinde çalışmıştır.”

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“Türkiye ABD’yi terörle mücadele çabalarında nasıl destekliyorsa, ABD de Türkiye’nin PKK ile mücadelesini baltalamak yerine desteklemelidir. Türk halkı, terörist Abdi’yi ABD’ye davet edenleri unutmayacak ve affetmeyecektir. NATO müttefikimizin bir terör örgütünün elebaşını yüceltme çabaları yıllarca hafızalarımızdan çıkmayacaktır. Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bir terörist birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadele başarılı olamaz. ABD’nin bu örgüte verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu olarak anlatılacaktır. Kongre, bu terör örgütünün elebaşı yerine katlettiği kurbanların ailelerini davet etmelidir.”

İLİŞKİLERDE ONARILMAZ HASAR AÇACAK

“Türkiye, yıllardır Amerikalıların hayatlarını DEAŞ ve El Kaide tehditlerinden kurtarmaktadır. Amerikalı siyasiler, söylemlerinde müttefikleri olan Türklerin endişelerini göz önünde bulundurmalıdır. Bir müttefike yakışan, YPG gibi tüm kolları dahil olmak üzere PKK terörüne karşı bizimle iş birliği yapmasıdır. Türklerin hayatını kaybetmesinden sorumlu olan bir terör elebaşının kabulü, ilişkimizde ve terörle mücadele alanındaki iş birliğimizde onarılmaz bir hasara neden olacaktır. ABD’li vekillerin hatalarının farkına varmasını ve Washington’da teröristlere yer olmayacağını göstermesini umut ediyoruz.”