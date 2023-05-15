Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP’li Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan meclise girdi

Türkiye sandığa gitti ve 28. dönem milletvekilleri belirginleşmeye başladı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu.





Terör sevici CHP’li aday meclise girdi

HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır’dan meclise girdi.

Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen İHA ve SİHA'lara karşı çıkmasıyla bilinen Tanrıkulu, "Diyarbakır’ın sırtını bugüne kadar kimse yere getiremedi bunlar da getiremez" demişti. Tanrıkulu’nun skandalları bununla da sınırlı kalmadı. Tanrıkulu, terörist cenazelerine katılarak, diğer teröristlerle yan yana durdu.





PKK elebaşı Öcalan lehine sloganlar atılmasına sessiz kalmıştı

Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da yapılan nevruz kutlamasına katılan Tanrıkulu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Genel Başkanı eşi Başak Demirtaş ve Ahmet Türk gibi isimlerle boy göstermişti. Tanrıkulu ayrıca PKK yandaşlarının ellerinde pankartlarla ''PKK halktır, halk burada'', ''apo'ya özgürlük'' ve ''yaşasın kürdistan'' sloganları attığı mitingde sessizliği korumuştu.





CHP 21 yıl sonra Diyarbakır’dan aday çıkardı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti'den 8, AK Parti'den 3, CHP'den ise 1 vekil çıktı. CHP 21 yıl sonra ilk kez Diyarbakır’dan vekil çıkardı.















