Terörist cenazelerinde boy gösteren HDP'li Taşdemir: Gara'ya gitmedim iddialar yalan ve iftiradır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 şehit verdiğimiz Gara’ya giden HDP’linin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıklamıştı. Teslim olan terörist de ifadesinde, Taşdemir’in sivil kıyafetli, sırt çantalı ve yanında poşetlerle geldiğini, yaklaşık 1 saatlik araç yolculuğundan sonra kendisini Mahmur kampına bıraktıklarını söylemişti.

GÜNDEM HDP’li Taşdemir'i Gara’da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi: Yanında sırt çantası ve poşetler vardı

Taşdemir, HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Ben Gara'ya gitmedim. Bu çok açık ve net. İddialar yalan ve iftiradır" sözleriyle kendini savundu.

Terörist cenazelerinde boy gösteriyor

KCK operasyonlarında tutuklanıp 5 yıl hapis yatan Taşdemir, sık sık terörist cenazelerinde boy gösteriyor. Taşdemir, polis memuru Hüseyin Özdemir’i şehit eden ve daha sonra cezaevinde kendini asan terörist Zülküf Gezen için “Zülküf Gezen ölümsüzdür” mesajını paylaştı.

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